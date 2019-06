Miracolo sportivo dello statunitense di origine messicana, che manda giù lo strafavorito Joshua per TKO al settimo round.

di Massimiliano Rincione - 02/06/2019 14:06

Anthony Joshua è crollato. Come Mike Tyson contro Buster Douglas, l'inglese capitola di fronte a quello che, sulla carta, doveva rappresentare una mera vittima sacrificale, l'ennesima da immolare sull'altare del record di AJ. Il destino, però, non era d'accordo, Andy Ruiz Jr. neanche: e allora ecco che il Madison Square Garden di New York diventa in un attimo il perfetto equivalente del Tokyo Drome, sito nell'omonima città nipponica. E pensare che Ruiz, statunitense di origini messicane, su quel ring non doveva neanche salirci.

Sì perché Ruiz è arrivato all'MSG con sole tre settimane di preparazione, subentrando in super-short notice a Jarrell Miller, fermato per doping. In un match in cui è stato l'underdog a vincere tutti e 7 i round, ad eccezione del quinto - sempre sul punteggio di 10-9 nei cartellini -, Joshua si dimostra come spaesato in quello che è stato il suo primo incontro in terra statunitense, nonché l'unico finora fuori dal Regno Unito. Aria di trasferta che però non si è fatta sentire più di tanto per Joshua, che a dispetto di quanto si dice potrà sì aver sottovalutato Ruiz, ma giusto nei primi due scambi. La verità è che questo peso massimo non proprio atletico rispetto a Joshua -1,88 per 268 libbre per lo sfidante, 1,98 per 247,8 libbre per il campione - è stato nettamente superiore, sia sul piano tecnico che, incredibilmente, su quello della tenuta atletica.

D'altronde, aver tenuto il ring e le redini di un match che rappresenta tanto, tantissimo per la boxe moderna dopo un risultato del genere non è cosa da poco: aver mostrato che il pugilato fatto di guerre sportive, di gran combinazioni, di poche legate e di tanto cuore può ancora prevalere sulla tattica, la gestione e la cura di fattori comunque fondamentali come le distanze e il saper vincere i round. Perché, in realtà, a tutti noi piacerebbe essere la metafora di Ruiz almeno una volta nella vita: perché El Destructor questa vittoria dei titoli WBA (Super), WBO, IBF, e IBO se l'è sudata, finendo anche knockdown durante la sfida ma dimostrandosi più forte della legge atletica e dei pronostici, ricambiando il favore a Joshua per ben 3 volte e sancendo quella vittoria per TKO al settimo round di cui parleremo per decenni da ora in avanti.

Andy Ruiz Jr. stende Anthony Joshua, in quello che è stato uno degli upset più grandi della storia della boxe al pari di Buster Douglas vs Mike Tyson.

Boxe: si lavora già a Joshua vs Ruiz 2

Neanche il tempo di godere di questo gran match che si è già parlato in maniera ufficiosa di un rematch in tempi brevissimi, stavolta su suolo britannico: esperienza indigesta per AJ, quella in trasferta, ragion per cui si proverà a vedere se l'uomo immagine della boxe moderna riuscirà a far meglio con l'aria di casa a favore. Intanto però, gran parte dei fan hanno già trovato un nuovo idolo: può Andy Ruiz Jr. rappresentare una valida alternativa ai vari Deontay Wilder, Tyson Fury e al già sconfitto Anthony Joshua? Difficile a dirsi, non ci resta che attendere il rematch in casa di quest'ultimo. Il TKO di ieri notte, però, c'ha sicuramente regalato un outsider pronto a trasformarsi in star.