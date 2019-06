Dopo i no di Conte e Gasperini, i giallorossi hanno ristretto il campo a tre possibili soluzioni per la prossima stagione: il serbo stuzzica, De Zerbi e Fonseca i nomi nuovi.

di Andrea Bracco - 01/06/2019 09:05 | aggiornato 01/06/2019 09:09

Chi sarà il nuovo allenatore della Roma? Arrivati a questo punto se lo stanno chiedendo in molti, visto che - ormai da mesi - è risaputo quanto la società abbia bisogno di un nuovo profilo per la panchina. Dopo l'esonero di Eusebio Di Francesco è stato chiamato Claudio Ranieri, ma l'ex manager del Leicester ha sempre specificato come il suo compito si sarebbe limitato al condurre la nave definitivamente in porto, per poi farsi silenziosamente da parte a bocce ferme. Un accordo con la dirigenza reso noto al momento della firma, che ha permesso allo stesso Ranieri di essere uno dei pochi a uscire a testa alta da questa sciagurata annata.

L'idea del club è sempre stata quella di affidare l'incarico a un big e, per questo motivo, a fine aprile è stato fatto più di un sondaggio per Antonio Conte. Il neotecnico interista ha però gentilmente declinato l'offerta, non ritenendo il progetto sportivo idoneo a quelle che erano le sue idee. Saltato il piano A, si è provato a mettere in pratica quello di riserva che portava a Gian Piero Gasperini: il piemontese, che di recente ha condotto in Champions League l'Atalanta, si è preso un po' di tempo per pensarci, poi - convinto anche dal colloquio avuto con il presidente Percassi - ha deciso di rinnovare il proprio vincolo con la Dea.

In tutto ciò la Roma ha dovuto cominciare a guardarsi intorno in maniera preoccupante. Questo perché la figura ricercata non è facilmente individuabile: la piazza, viste le ultime vicissitudini, scalpita ed è un vulcano in piena eruzione, quindi Pallotta e i suoi collaboratori non possono permettersi di sbagliare di nuovo la scelta. Negli ultimi giorni sono circolati i nomi di Maurizio Sarri (più voce che realtà) e Marco Giampaolo, quest'ultimo ritenuto interessante per idee e proposta di gioco ma non non convince per fattori extracampo, quali - per esempio - la capacità di gestire un certo tipo di tensioni con le quali si troverebbe inevitabilmente a doversi scontrare.

C'è anche Paulo Fonseca nella lista dei papabili futuri allenatori della Roma: il portoghese, autore del miracolo Braga, allena da tre anni lo Shakthar Donetsk

Così il campo si è ristretto a tre soli profili. Secondo quanto riportato da Sky Sport il primo è quello di Sinisa Mihajlovic, un tecnico che - esattamente come tutti gli altri - porterebbe in dote pro e contro. Nella prima categoria rientra senza dubbio la componente caratteriale, visto che il serbo è un sergente di ferro che in parecchie occasioni, negli ultimi anni, avrebbe fatto comodo in quel di Trigoria.

Nella seconda, invece, va registrato il suo status di dichiarato laziale, visto che da calciatore Mihajlovic è stato protagonista di anni di derby giocati dall'altra parte della barricata. Va anche ricordato però che, solo qualche tempo prima, lo stesso Sinisa aveva anche indossato i colori giallorossi. In ogni caso le valutazioni su di lui proseguono, soprattutto per via del gradimento del nuovo direttore sportivo Gianluca Petrachi, già suo sponsor al Torino.

Il secondo nome è quello di Roberto De Zerbi, colui che simboleggerebbe - almeno sulla carta - un deciso rinnovamento dal punto di vista della gestione della rosa, che a quel punto potrebbe essere costruita proprio secondo le indicazioni fornite da Pallotta negli ultimi giorni. Il presidente ha fatto sapere che verrà messa in atto una sensibile riduzione del monte ingaggi e si punterà su giocatori giovani e affamati, sui quali De Zerbi potrebbe lavorare infondendo i propri dettami tattici, restituendo - da qui a breve - qualche interessante plusvalenza alla società.

Ultimo, ma non per importanza, Paulo Fonseca: il portoghese dello Shakthar rappresenta l'opzione più esotica ma nello stesso tempo anche affascinante. Nelle ultime stagioni ha lavorato in Ucraina, allo Shakthar Donetsk, club riportato poche settimane in cima al paese con la vittoria del campionato locale, ma possiede un background professionale di altissimo livello, sviluppato interamente in terra lusitana dove, nel 2013, è riuscito anche a conquistarsi la possibilità di lavorare al Porto. Prima di lasciare il paese ha sfiorato la qualificazione in Champions League con il piccolo Braga, convincendo i Minatori ad affidargli la panchina dopo 12 anni di gestione Lucescu. Dal lotto di questi nomi uscirà sicuramente il nome del prossimo tecnico della Roma, già previsto per i primi giorni della prossima settimana.