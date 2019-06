La Perla di Utrera vittima di un incidente stradale nella mattina di sabato. Vincente in Spagna e in Europa, un percorso fatto di successi.

0 condivisioni

di Antonio Gargano - 01/06/2019 14:22 | aggiornato 01/06/2019 14:26

La drammatica notizia ha già fatto il giro del mondo. José Antonio Reyes è morto questa mattina in un incidente stradale: aveva 35 anni. Ancora sconosciute le dinamiche dell'accaduto, con il luogo dell'impatto ancora monitorato dalle forze dell'ordine e dai mezzi di soccorso. È successo in Andalusia, ad Utrera, nella sua città natale.

A dare la notizia della sua morte è stato il Siviglia, sua ex squadra di appartenenza per tanti anni, che ha pubblicato il triste annuncio sui suoi social. Solo un rapido aggiornamento, in attesa di conoscere ulteriori dettagli su quanto accaduto in mattinata. Al cordoglio del club si sta aggiungendo quello di tutte le squadre in cui Reyes ha dato il suo contributo.

No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz. pic.twitter.com/RC26QJ6zOz — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) June 1, 2019

Una lunga carriera di vittorie e grandi palcoscenici, partita proprio dalle giovanili di quel Siviglia che crede in lui fin dall'età di 11 anni. È il 1994 quando entra ufficialmente nel settore giovanile dei biancorossi, per rimanerci fino al 1999 e far sbocciare quel talento di cui si innamorano prima le squadre della Liga, che fanno a gara per il suo cartellino, sia la Premier League, altro scenario da aggiungere alla sua avventura da calciatore.

È morto José Antonio Reyes: incidente stradale, aveva 35 anni. I momenti della sua carriera

Reyes muore a 35 anni: una carriera di successi

Esterno d'attacco da impiegare anche come trequartista, Reyes conquista ben presto il soprannome che lo accompagnerà per tutta la sua carriera: la Perla di Utrera. Il suo talento non passa inosservato: con il Siviglia rimane fino al 2004, segnando 21 gol in 86 partite di campionato e scalando tutte le categorie della Nazionale fino a quella maggiore. Vince un Europeo Under 19 con la Spagna, che lo consacra a promessa del calcio iberico. Sarà così, ma se ne accorge prima l'Arsenal: 35 milioni di euro nelle casse del club andaluso e trasferimento in Inghilterra durante la sessione invernale della stagione 2003/2004.

A Londra rimane per due stagioni e mezzo, vincendo subito la Premier League nella stagione degli Invincibles: Reyes è tra i protagonisti della cavalcata dei Gunners, che chiudono il campionato senza perdere nemmeno una partita. Dal 2004 al 2006, invece, vince la FA Cup e raggiunge la finale di Champions League poi persa contro il Barcellona: la finale di Parigi è uno dei maggiori rimpianti della sua carriera.

Reyes esulta con Ljungberg e Fabregas all'Arsenal

Nel 2006 passa al Real Madrid, vincendo la sua prima Liga. Dura solo un anno, prima di cambiare lato della città e legarsi fortemente all'Atletico Madrid: dopo un primo anno senza reti e il prestito al Benfica, con cui vince una Coppa di Lega, torna a vestire la maglia dei colchoneros e vince la sua prima Europa League nella finale del 2010 contro il Fulham. È solo la prima di 4, record assoluto con Beto, Gameiro e Vitolo: nel 2012 torna a casa, al Siviglia, dove ne vince 3 consecutive tra il 2014 e il 2016.

È il suo ultimo canto sui grandi palcoscenici, prima di sposare la causa dell'Espanyol. Quella con la squadra di Barcellona è l'ultima esperienza in Liga: Reyes firma con il Cordoba in Segunda Division, poi una breve avventura in Cina con la maglia dello Xinjiang, infine il ritorno in Spagna. La stagione 2018/2019 si è conclusa con la salvezza dell'Extremadura in seconda serie, poi avrebbe aspettato l'estate per conoscere il suo futuro.

Un incidente stradale si è portato via Reyes, che ha incantato i più importanti scenari europei e quelli di Spagna e Inghilterra, oltre ad aver fatto innamorare bambini e adolescenti appassionati di videogames: tra i giocatori più talentuosi nei giochi di calcio per console, la Perla di Utrera diventa un simbolo eterno del calcio spagnolo.