La morte della Perla di Utrera squarcia il cuore del club andaluso, già dilaniato da altre due scomparse nel 1973 e nel 2007.

di Antonio Gargano - 01/06/2019 16:22 | aggiornato 01/06/2019 16:30

Ci sono diversi fili conduttori che tengono unita la storia ultracentenaria del Siviglia. Alcuni sono quelli dei trofei tra Spagna ed Europa, altri riguardano la passione di una tifoseria che deve dividere la città con il Betis. Altri ancora, invece, sono i drammi e le tragedie che hanno devastato il club nel corso degli anni. La morte di José Antonio Reyes non è il primo colpo all'anima di Nerviòn, il quartiere in cui si sviluppa la vita rojiblanca.

Con la morte della Perla di Utrera, il Siviglia riapre una ferita enorme nella sua storia, soprattutto recente. Ci è voluto tanto per recuperare dalla tragedia di Antonio Puerta, lenita soprattutto dai successi europei dedicati a lui, che molti tifosi andalusi credono vegli sul Sanchez-Pizjuan come una sorta di talismano che spinge alle vittorie più importanti della storia della squadra.

Reyes e Puerta sono stati due canterani, prima di diventare simboli del Siviglia. Sono partiti dal settore giovanile, sono arrivati in prima squadra e hanno vinto con il club, per poi essere accomunati da un tragico destino. Insieme, adesso, vanno a comporre la trinità dei miti eterni in biancorosso: con loro c'è anche Pedro Berruezo, un altro nome che ha lacerato il cuore sevillista molti anni prima delle lacrime recenti.

Reyes come Puerta e Berruezo: la storia dei drammi vissuti dal Siviglia

La notizia dell'incidente stradale che ha portato via Reyes è stata comunicata proprio dal Siviglia, che con un post sui propri canali social ha annunciato la scomparsa del giocatore. Pur non essendo più parte della squadra dal 2016, la Perla di Utrera ha legato in maniera indissolubile il suo nome alle vittorie dei rojiblancos. Un'altra pagina di dolore in Andalusia, quasi 12 anni dopo il dramma del Sanchez-Pizjuan.

Il ricordo passa anche da Monchi, che al Siviglia ha condiviso i successi europei con Reyes e ha vissuto da vicino proprio il dramma che, ormai più di un decennio fa, ha colpito il pubblico sevillista e Antonio Puerta. L'ex direttore sportivo andaluso ha ricordato entrambi con un post su Twitter.

Noticia imposible de creer, imposible de digerir, que duro Dios mío....DEP José Antonio Reyes.... que pena más grande.. Vaya banda izquierda vais a hacer Antonio y Tu, allá arriba pic.twitter.com/utwgqfG1CH — Monchi (@leonsfdo) June 1, 2019

La scomparsa di Puerta

È il 25 agosto 2007 quando, durante Siviglia-Getafe, Antonio Puerta si accascia a pochi passi dalla linea di fondo per un arresto cardiaco. Immediato e determinante il soccorso di Dragutinovic e Palop, i due compagni di squadra che evitano che il calciatore rimanga soffocato con la lingua. L'intervento dei calciatori, insieme ai mezzi di soccorso e allo staff sanitario del club, sembra scongiurare il peggio. Dopo il cambio e l'ingresso negli spogliatoi, però, Puerta viene colpito da altri arresti cardiaci per via di un'encefalopatia post anossica.

12 años desde aquel zurdazo que nos abrió la puerta hacia la gloria... Fue el gol que nos cambió la vida, no lo olvidamos, no lo olvidaremos jamás. Antonio Puerta siempre en nuestro corazón ♥ pic.twitter.com/jSHHBYCuga — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) April 27, 2018

Dopo 3 giorni di battaglie e sofferenza in ospedale, il calciatore muore alle 14:32 del 28 agosto: avrebbe compiuto 23 anni ad ottobre. Soltanto 3 giorni più tardi, il Siviglia scende in campo per la Supercoppa UEFA contro il Milan: squadre con il suo nome scritto sulle maglie da gioco. Il 21 ottobre, invece, sua moglie dà alla luce Aitor Antonio: il primo nome era stato scelto dalla coppia, il secondo è stato aggiunto in memoria del padre.

Il dramma di Antonio Puerta al Sanchez-Pizjuan: è il 25 agosto 2007

L'incredibile dramma di Berruezo

Nella storia del Siviglia, pur essendo il caso che più di tutti ha segnato l'animo dei tifosi, quello di Puerta non è il primo episodio di una morte in campo. Il 7 gennaio 1973 si gioca il match di Segunda Division tra Pontevedra e Siviglia. Dopo 6 minuti dal fischio d'inizio l'attaccante degli andalusi, Pedro Berruezo, crolla sul terreno di gioco del Municipal de Pasaròn: arriva subito in ospedale, dove i medici possono solo constatarne il decesso all'età di 27 anni.

Si tratta del primo calciatore spagnolo a morire in campo, ma è anche una delle morti più assurde. L'arresto cardiaco di Berruezo, le cui cause non sono mai state chiarite del tutto, non è stato un caso isolato: in precedenza si era accasciato sul campo ad Alicante, in trasferta contro il Sabadell e anche contro il Barakaldo, quest'ultimo il 10 dicembre 1972, meno di un mese prima della morte.

Un team di medici guidato dal dottor Felipe Martinez ha cercato di chiarire le cause dei suoi mancamenti, ma non è mai stato trovato nessun motivo né gli è stato predisposto uno stop all'attività agonistica. È stato sepolto a Malaga, ma la sua immagine campeggia sull'ingresso 10 del Sanchez-Pizjuan.

Con Berruezo, Puerta e Reyes, il Siviglia aggiorna la sua lista di simboli scomparsi prematuramente. Un'incredibile scia di dolore che attraversa la storia di un club ultracentenario, in cui la gioia per i trofei vinti si alterna al dramma per le morti sul campo e fuori.