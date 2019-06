L'allenatore portoghese pronto al ritorno dopo l'esonero dal Manchester United: "Voglio vincere la Champions League con un terzo club. Ma decido io le condizioni".

di Luca Guerra - 01/06/2019 12:45 | aggiornato 01/06/2019 12:48

Sei mesi senza panchina sono tanti per qualunque allenatore nel pieno dell'attività, figurarsi per chi ha nella sua bacheca 25 trofei, conquistati tra Italia, Inghilterra, Spagna e Portogallo. José Mourinho medita il ritorno in sella. Un'ammissione che lo Special One ha concesso ai microfoni di Eleven Sports, nel corso di un'intervista nella quale sono stati toccati diversi temi, tra cui la Champions League 2018/2019, il modello Ajax e il termometro del calcio portoghese.

Cinque mesi e mezzo dopo l'esonero dal Manchester United, esperienza archiviata dopo due anni e mezzo e la vittoria di un'Europa League, Mourinho ha sottolineato la sua ferma voglia di scegliere con attenzione la meta dalla quale ripartire. Dando però alcuni indizi: ad esempio, appare complicato vederlo alla guida di una squadra che milita in un campionato già conosciuto da allenatore. Dettagli che potrebbero spingerlo verso Francia e Germania, o addirittura lontano dall'Europa.

Nelle ore in cui Mou parlava del suo futuro, in Brasile emergeva una voce affascinante. Quella riguardante l'interessamento del presidente del Flamengo Rodolfo Landim per l'allenatore di Setubal. Un nome arrivato nella lista del club rubonegro attraverso l'ex portiere dell'Inter Julio Cesar, che non ha mai nascosto enorme stima per il suo ex allenatore ai tempi dell'Inter.

Ho approfittato di questa pausa per dare una nuova dimensione al mio lavoro senza perdere il mio modo di essere. Ora voglio vincere il quinto titolo nazionale differente, oppure conquistare la Champions League con un terzo club. Sono obiettivi che ho in testa e voglio scegliere un progetto che mi convinca totalmente.

Mourinho nella sua ultima esperienza in panchina con il Manchester United

Mourinho fissa le coordinate per il futuro: "Voglio un progetto invitante, non per forza vincente"

A 56 anni, ben 38 dei quali vissuti da allenatore, Mourinho cerca nuove sfide. Che, spiega il portoghese, non dovranno per forza coincidere con club patinati e rose deluxe:

Voglio essere felice. Questo non significa necessariamente vincere, che è la mia essenza, ma vorrei un club che mi dica così: "Se oggi non ci sono le condizioni per vincere, vogliamo che tu le crei". Credo di essermi guadagnato il diritto di scegliere dove andare. Andrò da chi mi offre un progetto invitante. E questo non vuol dire vincente.

Convinzioni di chi ha fatto calcio ad altissimi livelli per anni e non ha sofferto, assicura, di nostalgia della panchina nei mesi che hanno seguito l'addio con il Manchester United. Una certezza, però, c'è: Mou ha voglia di tornare protagonista.

Sono lontano dal calcio da 5 mesi e ora ho voglia di riprendere ad allenare. Questo non vuol dire che abbia sofferto perché ho il pieno controllo delle mie emozioni, ma allenare è sicuramente una parte importante della mia vita e ovviamente mi manca farlo.

Josè Mourinho assiste sugli spalti a Fulham-Everton: prepara il ritorno in panchina

"Liverpool e Tottenham andranno in campo convinte di poter vincere la Champions"

Nel weekend che assegnerà la Champions League 2018/2019, trofeo che l'allenatore portoghese ha vinto con Porto e Inter, non poteva mancare un commento di Mourinho sul percorso di Liverpool e Tottenham per arrivare alla finale del Wanda Metropolitano:

Le due squadre sono arrivate in modo incredibile alla finale, superando Barcellona e Ajax che partivano in netto vantaggio dopo l'andata delle semifinali. Il Liverpool dopo aver battuto il Barcellona è arrivato alla partita convinto di poterla vincere, lo stesso si può pensare del Tottenham che ha eliminato Manchester City e Ajax. Io ho sempre detto che uno dei primi quattro classificati della Premier League è un serio candidato per la vittoria della Champions League.

Mourinho e la Champions League vinta con il Porto nella stagione 2003/2004

"Il calcio portoghese può imparare dal modello inglese"

Il passato in Premier League è però ancora molto fresco nelle idee di Mourinho. Che ha anche studiato dei suggerimenti per il calcio portoghese, che con i club non conquista una coppa europea dal 2011 (Europa League, Porto-Braga 1-0). José, che nel 2004 portò il Porto sul tetto d'Europa vincendo la Champions, ha raccontato la lezione appresa sulla panchina dei Red Devils: