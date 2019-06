Il Dottore mette a registro la peggior qualifica in carriera al Mugello. Solo 18° e con problemi di grip, la gara di domani si preannuncia tutta in salita: "Sarà molto difficile".

di Luigi Ciamburro - 01/06/2019 18:33 | aggiornato 01/06/2019 18:38

Non poteva esserci week-end peggiore per Valentino Rossi al Mugello, autore di una delle peggiori qualifiche nella sua carriera in MotoGP. In difficoltà sin dal primo turno di prove libere, non ha mai trovato il giusto set-up per la M1, ha sofferto i soliti vecchi problemi di grip al posteriore e spinning, in fase di accelerazione, nella percorrenza di curva.

A poco è servito confrontare i dati con gli altri piloti Yamaha se non a rilevare che l’uscita di curva è la nota dolente. Nelle FP3 qualche miglioramento è stato escogitato all’interno del box, ma nulla che potesse consentirgli di essere più veloce di Pirro e Dovizioso nella Q1. Un errore all’ultima curva nelle fasi finali delle qualifiche ha mandato in frantumi anche l’ultimo disperato tentativo di dare l’assalto al tempo, prendendo la bandiera a scacchi all’ultimo secondo.

Non resta che metabolizzare il contraccolpo psicologico, continuare a studiare i dati delle telemetrie dei colleghi Yamaha ed escogitare un set-up nel warm-up di domenica mattina, per provare a trovare più trazione e migliorare l’erogazione del gas. Il podio resta un miraggio su un tracciato talmente veloce come il Mugello, ma le migliaia di fan sugli spalti daranno la giusta carica per portare a casa un discreto risultato che consenta di arrivare al prossimo appuntamento in Catalunya quantomeno con un sorriso.

Valentino Rossi al Mugello

MotoGP, Valentino Rossi: "Sarà una gara molto difficile"

Dalla prima sessione di libere del GP d'Italia Valentino Rossi ha viaggiato con un gap di otto decimi dal più veloce. Quello che doveva essere un tracciato favorevole alla Yamaha si sta rivelando un incubo per il beniamino di casa. Per lui il peggior risultato di sempre sulla pista toscana.

Sabato siamo migliorati sul passo gara, la FP3 è stata buona, ma in quarta marcia registravo un traballamento al posteriore. Un errore nella Q1 ha rovinato la giornata, ma Dovizioso e Pirro erano più veloci di me e non avevo nessuna possibilità. Ho provato ad attendere Rins all'ultimo giro, ma non voleva correre con me e sono arrivato tardi sotto la bandiera a scacchi. Ma il problema non era la bandiera, non avevo il potenziale per fare bene.

Partire dalla sesta fila lo condanna a rinunciare ad ogni sogno di gloria nel Gran Premio di casa. Una delusione amara per il campione di Tavullia e i suoi tifosi, ma la nomea di 'animale da gara' potrebbe mettere una pezza ad un week-end mai decollato.

Sono molto indietro, il mio passo gara è migliore del 18° posto, ma non è eccezionale. Perciò mi aspetto una gara molto difficile. Ho guardato soprattutto i dati di Vinales e so che perdiamo in accelerazione in diverse curve. Maverick è più veloce di noi, quindi proveremo un altro assetto nel warm-up.

