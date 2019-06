Marc Marquez conquista la pole al Mugello e segna un nuovo record del coircuito. Il leader del Mondiale sfrutta la scia di Dovizioso e infastidisce il suo giro lanciato. 3° Petrucci, solo 18° Rossi.

di Luigi Ciamburro - 01/06/2019 14:00 | aggiornato 01/06/2019 15:23

Marc Marquez gela il Mugello conquistando la pole del GP del Mugello con un crono da record: 1'45"519. Dopo essersi nascosto per quasi tutto il week-end il Cabroncito va a prendersi la prima posizione su un tracciato tradizionalmente favorevole alle Ducati, andando ad infastidire per certi versi il suo diretto avversario Andrea Dovizioso. Il campione mostra di essere sfrontato oltre che talentuoso, sfruttando la scia e rovinando il giro al pilota Ducati.

In prima fila il sempre più sorprendente Fabio Quartararo, il pilota Yamaha più veloce in pista, con Danilo Petrucci che partirà dalla terza piazza. Seconda fila formata da Morbidelli, Miller e Crutchlow, mentre il Dovi deve accontentarsi della nona posizione. Con il forlivese in terza fila ci saranno Maverick Vinales e Pecco Bagnaia.

Grande delusione tra i tifosi di Valentino Rossi che vedranno partire il proprio beniamino in 18esima piazza. Fanalino di coda Andrea Iannone che ancora fatica a trovare il giusto feeling con la sua Aprilia RS-GP- La MotoGP ritornerà in pista domattina alle 09:40 per il warm-up. Semaforo verde alle ore 14:00.

Márquez, 1:45,519 min Quartararo, + 0,214 sec Petrucci, + 0,362 Morbidelli, + 0,440 Miller, + 0,510 Crutchlow, + 0,560 Vinales, + 0,662 Bagnaia, + 0,741 Dovizioso, + 0,774 Nakagami, + 0,868 Pol Espargaró, + 0,914 Pirro, + 1,119

MotoGP, la cronaca della Q2 del Mugello

14:49 - Petrucci fa un super crono e si mette in seconda posizione a 36 millesimi. Terzo Mobidelli

14:48 - 2° Jack Miller a 184 millesimi da Quartararo

14:45 - Tutti in pista per l'assalto alla pole!

14:42 - Secondo miglior crono firmato da Vinales, Petrucci 6°. Marquez-Dovi si toccano

14:40 - 1'45"9 per Fabio Quartararo che ottiene il primato provvisorio e segna il nuovo record del tracciato toscano

14:37 - Dovizioso proverà l'assalto al tempo con la gomma media

MotoGP, Dovizioso e Pirro saltano in Q2

A conquistare la Q2 del GP del Mugello sono le due Ducati del team ufficiale di Andrea Dovizioso e Michele Pirro, mentre Valentino Rossi occuperà la 18esima piazza in griglia di partenza. Il Dottore non riesce a fare l'ultimo tentativo prendendo la bandiera a scacchi per questione di un un secondo. Una brutta tegola per il campione di Tavullia che delude le attese dei suoi tanti tifosi accorsi sul circuito toscano. Nella gara di domani sarà chiamato ad una partenza impeccabile e ad una gara di rimonta che gli consenta di non perdere troppo dal gruppo di testa.

Male anche Jorge Lorenzo che partirà dalla 17esima piazza. Un anno fa il maiorchino qui al Mugello vinceva la sua prima gara in sella alla Ducati, quest'anno sembra condannato ad un'altra gara fuori dalla top-10. Per lui importanti aggiornamenti a livello di carenatura dovrebbero arrivare nel test al Montmelò in programma fra 15 giorni. Ultimo posto in griglia per Andrea Iannone.

Andrea Dovizioso 1'46.278 Michele Pirro 1'46.283 Alex Rins 1'46.539 Tito Rabat 1'46.678 A. Espargarò 1'46.899 Karel Abraham 1'47.028 Jorge Lorenzo 1'47.135 Valentino Rossi 1'47.184 Johann Zarco 1'47.394 Joan Mir 1'47.519 H. Syahrin 1'48.222 Miguel Oliveira 1'48.235 Andrea Iannone 1'48.303

14:26 - 1'46"278 per Andrea Dovizioso che stampa il best lap della Q1 e guadagna l'entrata in Q2 insieme a Pirro

14:23 - Pirro ormai fermo ai box sicuro del suo crono. Dovizioso gira in 1'47"4 e resta ancora fuori dalla Q2

14:20 - Jorge Lorenzo ritorna ai box per montare la media all'anteriore

14:17 - Alex Rins piazza il secondo miglior tempo provvisorio a due decimi da Pirro. Secondo giro di Vale a 1'47"1

14:14 - Pirro stampa 1'46"2 che potrebbe già voler dire tanto. Primo giro cronometrato di Valentino in 1'50

14:11 - Media all'anteriore e soft al posteriore per Rossi, Dovizioso e Pirro. Doppia soft per Lorenzo

14:06 - Temperature dell'aria 24°C, superiori ai 30° quelle dell'asfalto. In autodromo è arrivata già tanta gente in attesa della lunga notte all'insegna del motto 'Al Mugello non si dorme' e della gara di domani.

14:00 - Fabio Quartararo chiude al comando le FP4 davanti a Maverick Vinales e al Cabroncito, con tempi nettamente superiori a quelli del mattino. Il Dottore ancora fuori dalla top-10.

MotoGP, il riassunto prima delle qualifiche

A decidere il gruppo dei 'fantastici dieci' che accedono alla Q2 del GP del Mugello di MotoGP è stata la terza sessione di prove libere. Sul giro secco Danilo Petrucci si rivela altamente concorrenziale in sella alla Ducati GP19 e firma il nuovo record del circuito in 1'46"056, nonostante qualche problema influenzale e un non proprio perfetto feeling con l'anteriore. La nota dolente per il team emiliano è l'11° crono di Andrea Dovizioso che lo costringe a passare per la Q1, al contrario di Jack Miller e Pecco Bagnaia che hanno conquistato l'accesso diretto alle seconde qualifiche. Il forlivese ha però segnato il nuovo record di velocità assoluta in classe regina: nella FP3 del GP d’Italia 2019 ha toccato i 356,7 Km/h.

Sorprende il secondo posto di Pol Espargarò in sella alla KTM RC16: lo spagnolo, dopo la grande prestazione di Le Mans, sembra aver instaurato un ottimo feeling con la moto arancione e aver trovato una base ottimale di partenza, grazie al nuovo forcellone in carbonio, all'aggiornamento del motore, ad una elettronica più calibrata. Agli antipodi, invece, Johann Zarco che viaggia quasi un secondo e mezzo più lento del compagno di fabbrica. Nella top-10 le tre Yamaha di Vinales, Quartararo e Morbidelli, mentre Valentino Rossi non riesce a risolvere i problemi riscontrati sin dal primo turno di libere. Al mattino ha presentato il casco speciale che, come da tradizione, indossa ad ogni GP d'Italia. Realizzato in collaborazione con Aldo Drudi l'edizione 2019 rende onore al tricolore italiano e sulla parte posteriore compaiono i suoi due simboli inseparabili: il Sole e la Luna.

Sarà una Q1 al vetriolo con Dovizioso, Rossi, Lorenzo, Pirro, Iannone e Rins che si contenderanno le due posizioni utili per giocarsi la pole. Un'eventuale partenza dalla quinta fila o peggio potrebbe condannare ad una difficile gara di rimonta che metterebbe a dura prova il consumo delle gomme, con temperature d'asfalto che per domani si prevedono al di sopra dei 35°C per la gara di domani. Tutte le speranze dei tifosi italiani che sono già accorsi in massa al Mugello per il momento sembrano depositate su Petrux, che già dal venerdì ha mostrato di saper essere veloce sul circuito toscano.