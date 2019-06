Il Motomondiale arriva al Mugello per il GP d'Italia. Qualifiche e gare in diretta TV su Sky Sport MotoGP e TV8. Chi riuscirà a frenare la marcia trionfale di Marc Marquez?

di Luigi Ciamburro - 01/06/2019 09:00

Il Campionato del Mondo di MotoGP fa tappa al Mugello dal 31 maggio al 2 giugno per il GP d'Italia. Marc Marquez, dopo le due vittorie consecutive di Jerez e Le Mans, arriva da leader con 95 punti, seguito da Andrea Dovizioso a 87, Alex Rins a 75 e Valentino Rossi a quota 72. La nuova Honda RC213V del Cabroncito è forte di un nuovo motore più potente in erogazione del gas e sui rettilinei, che gli permette di essere competitiva anche sui tracciati tradizionalmente meno favorevoli. Un'eventuale vittoria sul tracciato toscano, dove solitamente la Ducati è favorita, potrebbe rappresentare un duro contraccolpo psicologico per gli inseguitori.

Il Mugello è uno dei circuiti più esigenti per moto e piloti, dove si alternano curve veloci e virate lente, oltre a vantare uno dei rettilinei più lunghi del Mondiale con i suoi 1.141 metri. 6 le curve a sinistra, 9 a destra, per una lunghezza complessiva di 5,24 km e una carreggiata di 14 metri di larghezza. 9 i punti di frenata di cui 2 sono fortemente impegnativi per gli impianti frenanti: la staccata più ardua è quella alla San Donato (curva 1), dove le MotoGP arrivano a 355 km/h prima di entrare in curva a 93 km/h. Degna di nota anche la Bucine (curva 15) dove da 262 km/h a 112 km/h in 4,3 secondi.

Il lungo rettilineo e le forti staccate dovrebbero giocare a favore di Andrea Dovizioso e della Ducati Desmosedici. Il forlivese è l'unico che al momento tiene ancora in vita il campionato, ma dopo la vittoria di Losail serve mettersi alle spalle il campione in carica per puntare al titolo, soprattutto sulle piste maggiormente favorevoli. Al Mugello è atteso anche il riscatto delle Yamaha che trovano manforte nei lunghi curvoni veloci, ma il rettilineo giocherà sicuramente a sfavore delle M1 che, mai come quest'anno, peccano in velocità di punta. Si attendono passi in avanti anche in casa Aprilia: dopo i problemi fisici a Le Mans, Andrea Iannone proverà a fare una buona prestazione davanti al pubblico di casa e a proseguire lo sviluppo della RS-GP.

Fan di Valentino Rossi al Mugello

MotoGP, dove vedere il GP del Mugello in TV e streaming

Il GP d'Italia sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport MotoGP HD e da TV8. Il week-end di gara prenderà il via con la consueta conferenza stampa del giovedì alle ore 17:00. Sull'emittente satellitare, al termine delle prove libere e delle qualifiche, approfondimenti e interviste nel corso dei programmi 'Paddock Live' e a seguire 'Talent Time'. La gara della Top Class prenderà il via domenica 2 giugno alle ore 14:00, a seguire 'Zona Rossa' e 'Paddock Live Ultimo Giro' con Guido Meda, Mauro Sanchini e tanti altri ospiti. Il sesto round del Motomondiale sarà trasmesso in diretta streaming su Sky GO e Now TV per gli abbonati. Qualifiche e gare andranno in onda anche su TV8 per i non abbonati.

Sabato 1 giugno 2019

Sky Sport MotoGP HD

14:10-14:25 Q1

14:35-14:50 Q2

TV8

14:10-14:25 Q1

14:35-14:50 Q2

Sky GO e Now TV

14:10-14:25 Q1

14:35-14:50 Q2

Domenica 2 giugno 2019

Sky Sport MotoGP HD

09:40-10:00 Warm-up

14:00 Gara

TV8

14:00 Gara (differita)

15:10 Studio MotoGP

Sky GO e NowTV