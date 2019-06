Real Madrid, Sergio Ramos: "Sono madridista, non me ne vado"

Real Madrid, Sergio Ramos: "Sono madridista, non me ne vado"

Sono distrutto, non ho parole. Sono vicino alla famiglia, ti ricorderemo per sempre amico.

La reazione del difensore del Real Madrid alla morte dell'ex compagno: "Non ho parole, ti ricorderemo per sempre".

