Rossoneri e biancocelesti verso un clamoroso scambio di panchine: Gazidis, che però aspetta Maldini, ha scelto Inzaghi che parlerà con Lotito e Tare, pronti a sostituirlo proprio con Gattuso.

di Simone Cola - 01/06/2019 10:51 | aggiornato 01/06/2019 10:54

Nella prossima stagione di Serie A Milan e Lazio potrebbero finire per affrontarsi con in panchina gli stessi tecnici del campionato appena concluso, e questo nonostante i rossoneri abbiano già da tempo ufficializzato l'addio a Gennaro Gattuso. L'ex tecnico rossonero sarebbe infatti il nome scelto da Lotito e Tare per sostituire Simone Inzaghi, allenatore biancoceleste che nel fine settimana dovrebbe incontrare i suoi attuali datori di lavoro per chiedere il via libera (il contratto scade nel 2020) per accettare l'offerta del Diavolo.

A un mese esatto dalla riapertura del calciomercato, è il toto-allenatori a tenere banco per quanto riguarda le big del calcio italiano: se Inter, Napoli e Atalanta hanno già le idee chiare (la prima ha annunciato Antonio Conte, le alte hanno confermato Ancelotti e Gasperini) restano nell'incertezza Juventus e Roma, che puntano rispettivamente su Sarri e Mihajlovic, e appunto Lazio e Milan, che potrebbero concludere uno scambio di panchine davvero interessante.

Resta da capire il ruolo di Paolo Maldini nella vicenda: all'ex bandiera i rossoneri hanno proposto il ruolo di direttore tecnico con voce in capitolo sulle scelte di mercato, e mentre attende una risposta Gazidis non vuole stringere per un nome che non sia condiviso. Simone Inzaghi resta comunque il candidato principale per la panchina del Milan secondo Sky Sport, preferito a Giampaolo, De Zerbi e Di Francesco. Le possibilità che ottenga il via libera dalla Lazio non sono basse, con Lotito e Tare che andrebbero a sostituirlo proprio con Gattuso.

Come allenatore Simone Inzaghi ha sempre e soltanto guidato la Lazio: da aprile 2016 156 partite con una percentuale di vittorie superiore al 50%.

Simone Inzaghi il prescelto dal Milan, la Lazio punta Gattuso

Dopo aver chiuso proprio alla Lazio la carriera di calciatore, nel 2010, Simone Inzaghi si è immediatamente dedicato alla carriera di allenatore restando nei quadri della società biancoceleste: distintosi prima alla guida degli Allievi Regionali e poi con gli Allievi Nazionali, è arrivato ad allenare la Primavera nel 2014 vincendo nel giro di due anni altrettante Coppe Italia, una Supercoppa e perdendo una finale Scudetto ai calci di rigore.

Chiamato alla guida della prima squadra nel 2016 in seguito all'esonero di Stefano Pioli, confermato dopo il tentativo fallito da parte di Lotito di ingaggiare Bielsa, Inzaghi non è più stato in discussione ottenendo risultati importanti, due quinti posti a un passo dalla Champions League. Nell'ultima stagione il deludente ottavo posto in campionato è stato più che cancellato dal trionfo della Lazio in Coppa Italia, secondo trofeo vinto dal tecnico piacentino dopo la Supercoppa Italiana 2017 strappata alla Juventus.