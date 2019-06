Il portiere dei rossoneri è stato intercettato a Madrid dove è presente per assistere alla finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool.

di Redazione Fox Sports - 01/06/2019 17:13 | aggiornato 01/06/2019 20:18

Uno dei leader indiscussi del Milan. Nonostante non sia un titolare inamovibile, Pepe Reina ha un grande peso specifico nella rosa rossonera. Per la sua esperienza, per il suo passato, per la sua personalità.

Presente a Madrid per assistere alla finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool in programma al Wanda Metropolitano, proprio lo spagnolo ha parlato a Sky Sport affrontando diversi temi. A cominciare dal nuovo tecnico del Milan:

Dobbiamo aspettare, non possiamo fare altro. Mi auguro che le scelte che il Milan farà siano quelle giuste per tutto il rispetto e l'impegno che noi giocatori abbiamo messo e che sempre dobbiamo mettere a disposizione. Con la calma, lo ha detto anche Gattuso, il Milan è in buone mani e le cose non cambieranno perché un'istituzione così grande come lo è il Milan non può far altro che continuare a crescere

Poi si sofferma proprio su Gattuso:

Se ha preso questa decisione è perché la riteneva la più opportuna, pensava di favorire non solo se stesso ma anche il Milan. Onore a lui per come è uscito, perché ha dimostrato ancora una volta di essere un uomo di grande valore"

Sulla possibilità che Sarri vada alla Juventus:

Due anni fa era difficile pensarlo, non so se andrà a buon fine o meno. Sicuramente i tifosi del Napoli non vogliono, ma la Juve sa perfettamente quanto sia forte Sarri. Quello che posso dire io è che lui è un uomo che respira calcio 24 ore al giorno, è un vincente. Con lui non abbiamo ottenuto vittorie importanti o titoli ma io sono fiero di essere stato allenato da lui

Inevitabile un ricordo di Reyes: