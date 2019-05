Il tecnico si è dimesso a inizio settimana rinunciando ai soldi che gli spettavano per permettere al suo staff di essere pagato fino all'ultimo centesimo.

di Franco Borghese - 01/06/2019 02:02 | aggiornato 01/06/2019 02:07

Giù il cappello. Massimo rispetto. Si può discutere del lavoro svolto da Gennaro Gattuso al Milan, lo si può valutare più o meno bene, ma non ci possono essere opinioni contrastanti per quel che riguarda il suo modo di lasciare i rossoneri. Il tecnico si è infatti dimesso rinunciando per intero al proprio stipendio, per far sì che il suo staff venisse invece pagato fino all'ultimo centesimo.

Per l'ennesima volta Gattuso ha dimostrato di essere un uomo vero, di valori, pronto a rimetterci economicamente per aiutare il prossimo. Per questo, nonostante le critiche ricevute nel corso della stagione che il suo Milan ha chiuso al quinto posto, tutti i tifosi, non solo quelli rossoneri, hanno apprezzato il suo modo di farsi da parte.

Ivan Gazidis, amministratore della società milanese, ha detto di averlo visto stanco, provato, affaticato dalla grande responsabilità che si era caricato sulle spalle. Alla fine la Champions League è sfuggita per pochi punti, ne sarebbero bastati due in più. Probabilmente si poteva fare di meglio, ma difficilmente il Milan ritroverà a breve un allenatore che incarni il milanismo più di quanto fatto da Gattuso.

Gattuso con i giocatori del Milan Abate e Rodriguez

In un'intervista rilasciata a Sky Sport, Gattuso ha voluto tirare le somme al termine della sua avventura con il Milan che, tutto sommato, valuta in maniera positiva:

A un certo punto del campionato avremmo potuto dare una sterzata, ma non siamo riusciti a dare il colpo del ko alle altre. I 68 punti conquistati comunque non sono pochi. Ritengo che in questi miei 18 mesi ci sino più cose positive che negative. Il Milan è formato da un gruppo di giocatori giovane che hanno ampi margini di miglioramento. Sono fiero che ci siano venuti a vedere, durante l'anno, un milione e 117mila tifosi. Loro sono importanti per il club, spero che questo attaccamento non svanisca mai.

Gattuso ha poi parlato anche della sua decisione di lasciare il Milan, rassicurando i tifosi per quel che riguarda il futuro della società che lui è convinto essere in buone mani nonostante il momento di grande difficoltà economica.

Il Milan sarà sempre nel mio cuore. Mi è stata data una grande opportunità mettendomi in gioco qui. Ora era giusto dimettersi, i tifosi stiano tranquilli. Non voglio parlare di soldi quando c'è di mezzo il Milan. Ognuno deve comportarsi come crede. Non voglio essere lodato per quello che ho fatto.

L'ex tecnico del Milan ha infine parlato del proprio futuro, precisando di dover molto a Carlo Ancelotti che per anni lo ha guidato dalla panchina:

Devo molto a Carletto. Per quel che riguarda il futuro io e il mio staff, vogliamo ripartire subito. Condividiamo tutte le decisioni. Dobbiamo però aspettare un club che scelga noi e le nostre caratteristiche.

Nel frattempo i tifosi, non solo quelli del Milan, si tolgono il cappello di fronte a lui. Perché il lavoro di Gattuso al Milan si può valutare più o meno positivamente. Il giudizio sulla dignità della decisione di dimettersi è però unanime.