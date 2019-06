La Pulce parla a poche settimane dall'inizio della Copa America: "Voglio vincere qualcosa con l'Argentina. CR7 manca a tutto il campionato".

di Redazione Fox Sports - 01/06/2019 09:01 | aggiornato 01/06/2019 09:03

La stagione per Messi e il Barcellona si è chiusa in maniera deludente ma la Pulce ha la possibilità di rifarsi subito data la decisione di tornare a vestire la maglia dell'Argentina in vista della Copa America che partirà il 15 giugno.

Messi dichiara che alla Liga manca Cristiano Ronaldo

Il numero 10 dell'Albiceleste ha parlato in un'intervista a Fox Sports Radio in Argentina e ha subito spiegato che il suo nuovo grande obiettivo è alzare finalmente un trofeo con la maglia della sua Nazionale.

Voglio ritirarmi avendo vinto qualcosa con l'Argentina: continuerò a lottare per questo sogno.

Nella lunga chiacchierata davanti ai microfoni, Messi ha parlato del rapporto coi tanti compagni che sono passati da Barcellona in questi anni, compreso quello con Guardiola che è stato per lui un maestro di calcio.

Pep è stato un maestro per me, un precursore fra gli allenatori. Mi mancano Xavi e Iniesta, sono dei vincenti. Neymar? È un fenomeno, ci sentiamo ancora spesso su Whatsapp.

In ultimo è arrivato un commento su Cristiano Ronaldo, suo eterno rivale che la scorsa estate ha deciso di lasciare il campionato spagnolo per tentare l'esperienza in Italia con la Juventus. Secondo Messi, il suo addio ha fatto male alla Liga.