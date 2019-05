All'indomani della vittoria in Europa League il tecnico avrebbe incontrato Marina Granovskaia, braccio destro di Abramovich, per ribadire la sua volontà di tornare in Italia: i bianconeri lo aspettano.

01/06/2019

Conquistata l'Europa League nella finale di Baku, che ha visto il suo Chelsea trionfare sull'Arsenal di Unai Emery, Maurizio Sarri sembra avere le idee ben chiare su come proseguirà la sua carriera: l'allenatore dei Blues intende lasciare l'Inghilterra e tornare in Italia, accettando la corte della Juventus che lo ha individuato come il nuovo inquilino della panchina occupata nelle ultime cinque stagioni da Massimiliano Allegri.

Sarebbe questa la volontà di Maurizio Sarri, ribadita al club londinese con cui è sotto contratto fino al 2021 nel corso di un incontro andato in scena nella giornata di venerdì tra il suo agente Fali Ramadani e Marina Granovskaia, direttore esecutivo del Chelsea e braccio destro del presidente Roman Abramovich. Una scelta motivata da numerose ragioni tecniche e personali che il trionfo europeo non ha cancellato.

La Juventus, che già da qualche giorno ha sciolto gli indugi individuando nell'ex tecnico del Napoli l'uomo giusto per iniziare un nuovo ciclo di vittorie, adesso attende il corso degli eventi. A lungo nel mirino della critica inglese nel corso dell'ultima stagione, nonostante risultati più che convincenti, Sarri si sarebbe sentito poco tutelato dal Chelsea e l'occasione di lasciare con una vittoria di prestigio, la prima in una carriera contraddistinta da una lunga e dura gavetta, sarebbe l'ideale per chiudere nel migliore dei modi una storia che forse non è mai davvero cominciata.

Dopo una lunga gavetta nelle serie minori, Maurizio Sarri è esploso in Serie A con l'Empoli consacrandosi poi con il Napoli: adesso, dopo un anno al Chelsea, arriva la Juventus.

Juventus-Sarri, si attende il via libera del Chelsea

Se l'interesse della Juventus sia stato determinante o meno nella scelta di Sarri di lasciare Londra è difficile a dirsi, certo è però che i rapporti non idilliaci tra l'allenatore e la Granovskaia, personaggio molto influente nel Chelsea, hanno reso irresistibile agli occhi del tecnico l'offerta dei bianconeri. Che sono quotidianamente in contatto con colui che hanno scelto come prossimo allenatore e starebbero aspettando insieme al diretto interessato la risposta dei Blues.

Questa arriverà nei prossimi giorni, quando la Granovskaia e Abramovich si saranno confrontati sulla futura conduzione tecnica del club: la Juventus spera che il Chelsea, riscontrata la volontà dell'allenatore, dia il proprio via libera senza creare particolari problemi e in questo senso fanno ben sperare sia i buoni rapporti tra le due società sia il fatto che i londinesi sembrerebbero molto vicini a Frank Lampard, ex bandiera e attuale manager del Derby County che ha perso la promozione in Premier League soltanto nella finale play-off di Championship.

Il vertice tra Ramadani e la Granovskaia sarebbe stato secondo diverse fonti molto positivo: salvo un improbabile - ma non impossibile - ripensamento di Abramovich, il Chelsea nei prossimi giorni potrebbe dare il via libera al tecnico italiano, arrivato appena la scorsa estate a Londra, permettendogli così di accettare la corte della Juventus.