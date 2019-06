Massimiliano è stato esonerato dalla sua squadra, quella per la quale ha lottato, per la quale si è fatto da parte quando c’era da sollevare trofei (spessissimo), quella per la quale si è preso da solo tutta la responsabilità delle sconfitte (pochissime anche se importanti), quella che lo ha fatto sognare e sbattere preziosi cappottini di Gianni Marigliano sulla panchina, la SUA.

Difficilmente Ambra Angiolini, compagna di Massimiliano Allegri, è entrata nel merito delle problematiche affrontate nel corso del suo lavoro dall'ex tecnico bianconero. I due hanno visto bene di tenere i loro mondi ben distinti e separati, senza intromissioni o situazioni equivoche che potessero far parlare i media. Ora che Allegri non è più allenatore della Juventus , però, l'attrice italiana si è lasciata un po' andare, parlando di Max in un'intervista rilasciata a Vanity Fair:

In un'intervista a Vanity Fari, l'attrice difende il compagno: "Mandato via dalla squadra per la quale ha lottato".

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK