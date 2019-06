Rissa tra due gruppi sulla spiaggia di Newquay: i presenti individuano l'ex calciatore del Manchester City tra i presenti, lui si dichiara estraneo.

0 condivisioni

di Antonio Gargano - 01/06/2019 15:09

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo e aver concluso la stagione da allenatore al Fleetwood Town, il calcio giocato lo vede momentaneamente passare in secondo piano. Eppure, Joey Barton sa bene come salire alla ribalta delle cronache, anche se quasi mai con aggiornamenti positivi sul suo stile di vita: l'ex calciatore del Manchester City è tornato a far parlare di sé con una rissa in spiaggia.

🤦‍♂️ ANCORA TU, JOEY?

In campo o fuori Joey Barton fa sempre parlare di sé. L'allenatore del Fleetwood Town, ha organizzato una festa a base di alcolici sulle spiagge di Newquay. Il party, purtroppo, è degenerato in una rissa tra un rugbysta e un amico di Barton#31maggio pic.twitter.com/DXlUvvtaXP — Fuori di Coppa (@fuoridicoppa) May 31, 2019

Prima del suo imminente matrimonio con Georgia McNeil, il manager dei Fishermen si è recato in Cornovaglia per partecipare ad una festa sul litorale di Newquay, in corrispondenza della spiaggia di Cornish Beach. Con un gruppo di amici, Barton ha dato vita al classico addio al celibato, ma il clima dei festeggiamenti è immediatamente degenerato a causa di uno scontro con un altro gruppo di persone che si trovava a poca distanza da lui.

Stando alle indiscrezioni raccolte dal Sun, i due gruppi sono venuti a contatto proprio in spiaggia, al termine della festa e davanti a decine di testimoni che hanno individuato anche Barton tra i protagonisti. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto e non sono ancora giunti ad un punto, visto che la rissa si è placata prima dell'arrivo degli agenti.

Joey Barton coinvolto in una rissa in spiaggia a Newquay: la polizia indaga

Joey Barton ancora protagonista in negativo: rissa in spiaggia

Pur facendo affidamento sulle testimonianze dei presenti, scappati rapidamente dalla spiaggia per evitare di essere coinvolti, la polizia non ha ancora notizie certe sulla dinamica. Un primo video della vicenda sembra mostrare un uomo, riconducibile al gruppo di Barton, colpire un rivale con un pugno sul volto. Il motivo del diverbio, però, non è stato ancora chiarito e si attendono ulteriori risvolti.

In ogni caso, l'allenatore del Fleetwood Town ha dichiarato di essere a Cornish Beach nel giorno dell'accaduto, ma di non essere coinvolto in nessun modo nella rissa in spiaggia. Gli accertamenti delle forze dell'ordine porteranno alla luce la reale posizione dell'ex calciatore, che non è nuovo a comportamenti violenti dentro e fuori dal campo.

Nel frattempo, non sono arrivate comunicazioni da parte del club sulla posizione di Barton. Anche il Fleetwood Town rimane in attesa di notizie da parte della polizia, per poi eventualmente prendere gli adeguati provvedimenti. Dopo aver concluso la stagione di League One all'11° posto, la dirigenza dovrà decidere se continuare o interrompere il suo rapporto professionale con il manager di Liverpool.