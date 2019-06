Il ct spiega per quale ragione ha scelto di escludere Balotelli dai convocati per gli impegni contro Grecia e Bosnia: "Non ha giocato al 100%, per me il suo livello è troppo basso".

di Annalisa Cesaretti - 01/06/2019 11:39 | aggiornato 01/06/2019 18:44

Con una telefonata Roberto Mancini ha chiarito a Balotelli il perché della sua mancata convocazione in Nazionale. L’attaccante, deluso dalle scelte del ct, aveva messo le mani avanti: l'esclusione non poteva dipendere da lui. Il giocatore dell'Olympique Marsiglia non credeva di avere colpe. Il tecnico, però, non è dello stesso avviso. E le ragioni della sua scelta le ha spiegate anche in conferenza stampa.

Mancini guarda al rendimento e alla condotta. Il suo metro di giudizio è facile da intuire. E se Balotelli non è tra i giocatori che affronteranno Grecia e Bosnia è perché non ha raggiunto la sufficienza in nessuna delle due materie. Tanto per cominciare, a detta del ct, l’attaccante ha dimostrato ancora una volta di non saper gestire i nervi in campo:

Gli sono state inflitte quattro giornate di squalifica. Continua a fare cose che non deve.

Balotelli, inoltre, ha collezionato una serie di prestazioni ben al di sotto del suo potenziale. Non ha dato il meglio di sé e per rientrare tra le scelte di Mancini bisogna dimostrare di metterci sempre l’impegno giusto. Le otto reti che ha siglato da quando, a gennaio, ha iniziato a vestire la maglia dell’Olympique Marsiglia non sono bastate a convincere il ct dell’Italia.

Mario ha tutte le qualità che servono per fare meglio di così. Non ha dato il 100%, altrimenti avrebbe segnato almeno 3-4 gol a partita. Gioca a un livello troppo basso e per me non va bene.

Mario Balotelli con la maglia dell'Olympique Marsiglia

Mancini: "Balotelli ha ancora dodici mesi per farmi cambiare idea"

A Balotelli servono continuità e dedizione. I gol non bastano, Mancini cerca altro in un attaccante. E lo dimostra il fatto che il ct abbia scelto di convocare Ciro Immobile. Nella seconda parte della stagione il giocatore della Lazio non è stato il miglior marcatore dei biancocelesti, ma in ogni partita ci ha messo il suo. Ha giocato per la squadra, ha trascinato il gruppo e si è sacrificato per il bene collettivo. E a chi ha insinuato che possa essere stato convocato per una semplice questione psicologica il tecnico ha risposto:

Dei momenti negativi possono capitare a tutti. Ma Immobile è sempre stato con noi e ha svolto bene il suo compito. È giusto che sia qui. Balotelli, invece, ha 12 mesi di tempo per farmi cambiare idea e per tornare in Nazionale. Dipende solo da lui.

L'attaccante dell'Olympique Marsiglia deve dimostrare una certa maturità sia dal punto di vista tecnico che morale. È nelle abitudini di un professionista ricercare in se stesso - e non altrove - le cause dei suoi insuccessi. Balotelli, prima di ricevere la telefonata di Mancini, non sapeva se includere persino il razzismo tra le ragioni che da un anno a questa parte hanno fatto sì che venisse escluso dai convocati in Nazionale. Ora, però, dovrebbe avere le idee più chiare.