A trionfare è il Liverpool , che vince 2-0 grazie al rigore di Salah dopo 2' e al sinistro di Origi all'87'. I Reds mettono in bacheca la sesta Champions League/Coppa dei Campioni della loro storia facendo piangere il Tottenham, che in campionato aveva chiuso al quarto posto con 71 punti, mentre la squadra di Klopp era arrivato seconda a -1 dal Manchester City, con 97 punti.

La finale di Champions League Tottenham-Liverpool ha chiuso la stagione del calcio europeo. Entrambe le squadre sono scese in campo al Wanda Metropolitano di Madrid dopo aver conquistato il pass per la finale con rimonte clamorose.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK