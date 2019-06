Lo spagnolo beffa Landa, Carapaz e Nibali. Roglic perde terreno. Incredibile fattaccio per Lopez, a terra per colpa di un tifoso, poi preso a schiaffi.

di Francesco Maria Bizzarri - 01/06/2019 17:23 | aggiornato 01/06/2019 17:27

Emozioni a non finire sulle ultime salite del Giro d'Italia. A Monte Avena vince Pello Bilbao davanti a Landa, Ciccone, Carapaz e Nibali. La maglia rosa è tutta dell'ecuadoriano, che ha la vittoria in pugno in attesa della crono di Verona, gli ultimi km della corsa.

Ma nella penultima frazione succede di tutto. Nibali sembrava in crisi, invece torna pimpante sino alla fine. Crolla Roglic, giù dal podio. Ma soprattutto, per colpa di un tifoso, Miguel Angel Lopez finisce a terra. Il colombiano si rialza, lo prende a schiaffi e riparte. Ormai però, il treno per la vittoria è partito.

Carapaz è pronto a vincere il suo primo Giro. Con una squadra incredibile, la Movistar, che con Landa e gli altri corrono con una tattica perfetta. Lo Squalo ci ha provato sino alla fine. La crono è sfida solo per il podio. Vincenzo è secondo, Landa terzo. Roglic proverà a rientrare.

Giro d'Italia, Carapaz in rosa: ha il trionfo in pugno

Giro d’Italia, le ultime salite decisive: crisi Nibali

Solita fuga, ma l’attenzione è tutta dietro. Il Manghen fa paura: strada irregolare con alcuni tratti al 9,4%, altri al 4,6%. Ma gli ultimi sei km sono tremendi, con una pendenza media del 10% e massima del 15%. Masnada il primo a scollinare con 3’44’’ dal gruppo maglia rosa. Landa è in palla, Carapaz lo segue. In difficoltà Nibali e Roglic, che perdono contatto. Obiettivo: limitare i danni. I due si gestiscono, non perdono la calma. E in discesa rientrano.

Non è per niente finita, ci sono da scalare ancora Passo Rolle, Croce d’Aune e Monte Avena.

📸 The Carapaz López Landa attack onn the Passo Manghen | L'attacco di Carapaz López Landa sul Passo Manghen #Giro pic.twitter.com/AlaUgYQ2Wh — Giro d'Italia (@giroditalia) June 1, 2019

Ultimi round

Capecchi, Ciccone, Madouas, Bilbao, Dunbar, Nieve, Kangert e Ghebreigzabier, questi i battistrada pronti a scalare il Croce d’Aune. Ma da dietro la Movistar va forte: vogliono la tappa o con la maglia rosa Carapaz, o con Landa. Sono le ultime salite di questo Giro d’Italia.

Parte Landa, lo spagnolo ai -12 km vuole il podio finale. Madouas transita per primo al GPM di Croce d’Aune: il francese ha 15'' sugli inseguitori. Landa è scatenato, vuole la tappa. Nibali in discesa, prima dell'ultima salita, recupera con Carapaz alla sua ruota. Ripreso. Ultimi km in salita per provare a fare la differenza. Dietro succede il finimondo, con Lopez a terra per colpa di un tifoso. Il colombiano, prima di riprendere la bici, lo prende a schiaffi. Incredibile situazione che lo mette fuori dai giochi.

Nibali, Carapaz, Landa. Il Giro d'Italia è chiuso, per la tappa invece, è partita aperta quando mancano 3 km al traguardo. Dietro Roglic è definitivamente naufragato. A Monte Avena trionfa Bilabo su Landa. Carapaz e Nibali quasi insieme (Vincenzo cede 4''). La corsa è finita, domani una crono che difficilmente può cambiare il verdetto.