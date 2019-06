Ma purtroppo lo sarà anche e soprattutto per la tragedia avvenuta stamattina e che ha tolto la vita a Jose Antonio Reyes , quella che ha sconvolto l'intero mondo del calcio e dello sport in generale.

Un momento toccante, pieno di commozione per tutte le persone presenti al Wanda Metropolitano (completamente esaurito) di Madrid. Perché la data del 1° giugno 2019, sarà sì ricordata in futuro come quella della vittoria del massimo trofeo continentale per una tra Tottenham e Liverpool, è vero.

Era un atto inevitabile, dovuto. La Champions League , nel suo atto finale, ricorderà Jose Antonio Reyes . L'attaccante spagnolo, scomparso questa mattina all'età di 35 anni per un incidente stradale, verrà commemorato con un minuto di silenzio che si terrà come di consueto prima del fischio del match.

