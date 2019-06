Il portiere dei Reds, protagonista assoluto dell'incredibile notte di Istanbul, parla della finale di Champions League 2005 e si rivolge ai milanisti.

di Antonio Gargano - 01/06/2019 12:31 | aggiornato 01/06/2019 12:35

Negli occhi dei tifosi del Milan rimarranno per sempre due scene legate a quella partita: il tap-in di Shevchenko in area piccola che in qualche modo viene respinto oltre la traversa e, soprattutto, i suoi balletti durante i rigori sbagliati da Serginho, Pirlo e dallo stesso Shevchenko. Jerzy Dudek, l'artefice del quinto ed ultimo trionfo del Liverpool in Champions League, torna sulla clamorosa finale di Istanbul.

Quella del 2005 è probabilmente una delle finali più incredibili della storia del trofeo, insieme a Manchester United-Bayern Monaco 2-1 del 1999. Il portiere polacco, intervistato da Gianluca Di Marzio a Madrid prima di Tottenham-Liverpool, si è scusato per quella serata inimmaginabile sia dai tifosi dei Reds sia soprattutto da quelli milanisti:

Chiedo scusa ai tifosi del Milan, perdonatemi per tutto quello che è successo quella sera. È stata una notte pazzesca in cui il Liverpool ha dimostrato il suo storico carattere, così come è successo nel ritorno delle semifinali di quest'anno contro il Barcellona. Da 14 anni ho anche molti tifosi dell'Inter, pur non avendo mai giocato in Italia.

Il 25 maggio 2005, Dudek è stato l'incubo del Milan dal secondo tempo in poi. Dopo aver raccolto dalla sua porta il pallone di Maldini e i 2 di Crespo, il portiere del Liverpool ha visto segnare in 6 minuti Gerrard, Smicer e Xabi Alonso: dal 3-0 all'intervallo al 3-3 nel primo quarto d'ora del secondo tempo. La sua partita, però, era appena cominciata.

Dopo lo stordimento iniziale, la squadra di Ancelotti riesce a rimettersi in carreggiata e macinare gioco per segnare il 4-3. Sulla strada del Milan c'è proprio Dudek, che prima ipnotizza Shevchenko con una parata ancora oggi inspiegabile per molti, poi si produce in un'imitazione di Bruce Grobbelaar nella finale di Champions League del 1984 contro la Roma: durante i rigori comincia a ballare sulla linea di porta e anche oltre, confondendo 3 rigoristi rossoneri su 5. Solo Tomasson e Kakà riescono a batterlo, ma non basta: la coppa va al Liverpool.

#ChampionsLeague #Liverpool empató al Milán, tras caer 3-0 en el primer tiempo. Le bastaron seis minutos, para el 'Milagro de Estambul'. En tanda de penaltis, Jerzy Dudek, sería la figura, y los 'Reds' se coronarían de forma épica. #Champions #Barcelona #LFCBarça pic.twitter.com/4OY32lwlK1 — Ciudad Futbol (@CDFUTMX) May 7, 2019

Lo stesso Liverpool che, dopo le delusioni del 2007 nella rivincita contro il Milan e nel 2018 contro il Real Madrid, stavolta parte favorito contro il Tottenham. Per Dudek la conquista della sesta Champions League è un'impresa alla portata dei Reds:

Ce la possono fare, è la loro notte e meritano un trionfo del genere dopo 14 anni. È il momento giusto per questa generazione di calciatori e per Klopp: merita di raccogliere i frutti del suo lavoro, è l'uomo giusto al momento giusto. Deve fare e farsi un regalo con questo trofeo. Salah può essere l'uomo decisivo, Alisson è un portiere fantastico.

La nuova generazione di giocatori polacchi si sta imponendo anche nei campionati più importanti d'Europa, con Lewandowski e Piatek ormai leader delle rispettive squadre ma non solo. Dudek spera in un upgrade complessivo della Nazionale: