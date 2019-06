Il nuovo allenatore dell'Inter, presente al Wanda Metropolitano per la finale di Champions League, è stato beccato da alcuni tifosi bianconeri.

Ha fatto storcere il naso a tanti tifosi della Juventus, Antonio Conte, quando ha firmato per l'Inter fino al 2022. In bianconero per 13 stagioni da giocatore e per 3 da allenatore, all'ex ct non viene perdonato di aver scelto i nerazzurri, storici rivali della Vecchia Signora.

Anche a Madrid, dove Conte è arrivato nella giornata di venerdì insieme a tutta la dirigenza per assistere alla finale di Champions League tra Tottenham-Liverpool, il malumore dei juventini si è avvertito forte chiaro.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, all'uscita dal Westin Palace di Plaza de Las Cortes (questo l'hotel dove Conte ha alloggiato insieme all'amministratore delegato Beppe Marotta e al presidente Steven Zhang), il tecnico salentino è stato beccato da alcuni tifosi della Juventus che gli hanno urlato: "Mercenario!". Gli insulti sono proseguiti anche lungo il tragitto che l'ha portato allo stadio.