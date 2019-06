I Reds trionfano a Madrid e alza la sua sesta Champions. La prima per Klopp. Decisivi Salah e Origi. Ma il migliore in campo è Alexander Arnold. Male Kane.

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 01/06/2019 23:06 | aggiornato 01/06/2019 23:48

Aveva promesso lo scorso anno, dopo la sconfitta di Kiev, che il suo Liverpool ci avrebbe riprovato. È stato di parola Jurgen Klopp che si scrolla di dosso l'etichetta di perdente di successo e alza al cielo la sua prima Champions League. La sesta nella storia dei Reds. Il Tottenham cede, al Wanda Metropolitano di Madrid finisce 0-2 grazie al gol in avvio su rigore di Salah e poi il sigillo finale di Origi.

Partita brutta, la tensione gioca il ruolo della protagonista e si prende la scena. Il match è vero che si sblocca subito, braccio largo di Sissoko sul cross di Mané e Salah è glaciale dal dischetto. Gli errori però si susseguono, tanti da una parte e dall'altra.

Nella ripresa il copione non cambia, Klopp prova a dare una sterzata togliendo un anonimo Firmino e inserendo Origi che in effetti qualcosa in più la dà sin da subito. Il Tottenham alza i giri nel finale e chiama Alisson a un paio d'interventi importanti. Soprattutto su una punizione di Eriksen. Quando manca un minuto al 90' però ecco il gol di Origi, l'uomo del destino, colui che aveva già portato i Reds a Madrid. Nei cinque minuti di recupero non succede altro. E la festa del Liverpool può scattare.

Champions League, festa Liverpool

Champions League, le pagelle di Tottenham-Liverpool

Tottenham (4-2-3-1): Lloris 6; Trippier 6, Alderweireld 6, Vertonghen 6, Rose 6,5; Sissoko 5,5 (73' Dier sv), Winks 6 (65' Lucas Moura 5,5); Alli 5 (82' Llorente sv), Eriksen 5,5, Son 6; Kane 5. All. Pochettino 5,5

Liverpool (4-3-3): Alisson 6,5; Alexander-Arnold 7, van Dijk 7, Matip 6,5, Robertson 6,5; Fabinho 6, Henderson 6,5, Wijnaldum 5,5 (62' Milner 6); Salah 6,5, Firmino 5,5 (58' Origi 6,5), Mané 6,5 (dal 90' Gomez sv). All. Klopp 7

I migliori

Alexander-Arnold 7

Due diagonali difensive da urlo che salvano il Liverpool proprio quando il pericolo sembrava essersi materializzato. La prima su Son dopo venti minuti, poi nella ripresa su Alli. Trent cresce in modo esponenziale e la sua fase difensiva lo dimostra ampiamente. Quando riesce a trovare spazio per scendere sull sua corsia sono dolori per il Tottenham. È il miglior terzino destro del mondo.

Van Dijk 7

Gioca con la solita sicurezza. Una disarmante sicurezza. L'olandese guida la difesa del Liverpool con personalità, domina nel gioco aereo, annulla Kane con cui stravince il duello a livello fisico e tecnico. Entra in modo sporco anche nell'azione del raddoppio. Il presidente dei Reds ha detto che il 71% della superficie terrestre è coperta da acqua e il resto da Virgil Van Dijk. Difficile dargli torto.

Salah 6,5

Dopo 23'' rigore per il Liverpool, lui si prende il pallone e batte Lloris. È il suo quinto gol in Champions. Penalty esteticamente non perfetto, ma ai Reds poco importa. Cerca sempre di allungare le linee del Tottenham, scatta, fa a sportellate con gli avversari. Generosità tanta, non sempre però accompagna le giocate con altrettanta qualità. E questa è comunque una notizia.

Champions League, Liverpool avanti all'intervallo

I peggiori

Kane 5

Non era al meglio. Non fosse stata la finale di Champions League sarebbe stato sicuramente risparmiato. Era la partita della vita però e lui ci ha provato. Ma la sua presenza non si sente, praticamente un fantasma, Van Dijk è già fenomenale di suo, in queste condizioni non c'è partita. Un peccato vederlo così, però è praticamente un uomo in meno.

Alli 5

Lui da ragazzino era tifosissimo dei Reds, giocare la finale di Champions contro la squadra del cuore quindi è un'emozione doppia. La portata emotiva della gara lo imbriglia, non riesce a esprimere il suo gioco, sembra spento, senza idee. Si muove sul centrosinistra, prova a dare manforte a Son ma non incide come potrebbe. Quando manca un quarto d'ora alla fine spreca un'ottima occasione, tenta il pallonetto ma offre un pallone comodo ad Alisson.

Sissoko 5,5

Dopo una manciata di secondi tiene il braccio larghissimo in area per indicare la posizione da tenere a un compagno: ingenuità immensa perché il cross di Mané impatta proprio il suo braccio in posizione innaturale e costringe Skomina a fischiare rigore. Il continuo della sua partita non è malvagio, anzi migliore rispetto ad alcuni dei suoi compagni. Ma la macchia iniziale pesa in modo decisivo.