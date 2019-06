L'episodio che ha indirizzato la partita dopo meno di un minuto: il cross di Mané intercettato con il braccio da Sissoko in area di rigore.

0 condivisioni

di Daniele Rocca - 01/06/2019 22:59 | aggiornato 02/06/2019 00:13

La rivincita a un anno di distanza. Il Liverpool alza al cielo la Champions League nella notte di Madrid: i gol di Salah e Origi regalano il successo alla squadra di Klopp. La sesta Coppa dei Campioni nella storia dei Reds dopo la finale persa lo scorso anno contro il Real Madrid.

Un trionfo indirizzato dall'episodio ad appena 42 secondi dall'inizio della partita. Mané si libera al vertice dell'area di rigore del Tottenham, tentativo di cross verso il centro, ma il pallone viene intercettato dal braccio di Sissoko.

L'arbitro Skomina non ha dubbi e indica il dischetto: il fischietto sloveno viene immediatamente accerchiato dai calciatori degli Spurs. Il Var si prende qualche secondo per rivedere l'episodio, ma la decisione finale non cambia. L'attaccante egiziano non sbaglia e sblocca la finale di Champions League.

Getty Images Skomina ha concesso il rigore per il fallo di mano di Sissoko

Champions League, Tottenham-Liverpool: la moviola

È la svolta del match. Il gol di Salah su calcio di rigore ha cambiato volto alla partita dopo 1 minuto e 48 secondi: l'attaccante del Liverpool incrocia con il mancino e Lloris non riesce a intercettare la conclusione. Tutto nasce dall'ingenuità di Sissoko, che tiene il braccio largo sul cross di Mané. Tante proteste, anche se - come spiega l'ex arbitro Luca Marelli - non ci sono dubbi:

Il Perché il rigore fischiato da Skomina non ha alcun margine di discussione. Rigore anche piuttosto facile da valutare, sia in campo (posizione perfetta di Skomina) sia da Makkelie al VAR.

#UCLfinal#TottenhamLiverpool#ChampionsLeagueFinal



Perché il rigore fischiato da #Skomina non ha alcun margine di discussione.

Rigore anche piuttosto facile da valutare, sia in campo (posizione perfetta di Skomina) sia da Makkelie al #VAR. pic.twitter.com/VhAH7F22pc — Luca Marelli (@LucaMarelli72) June 1, 2019

Il regolamento infatti recita:

Non è di per sé automaticamente 'involontario' un fallo di mano che avviene dopo che il pallone è rimbalzato su altra parte del corpo. Va sempre considerata la congruità della posizione delle braccia in relazione al movimento che il calciatore sta effettuando.

SALAHHHHHH! Smashes the spotkick right down the middle and Liverpool have lift off🚀



The CL final is off to a sensational start though a bit controversial. Mane's cross hit Sissoko on his chest before deflecting on to his hand😋😋#UCLFinal19#UCLfinal pic.twitter.com/XypTVMa9of — Merlo (@ivanmerlo21) June 1, 2019

La spiegazione citando il regolamento fa chiarezza su quanto accaduto. Mentre sul secondo gol i calciatori del Tottenham non hanno neanche la forza di reagire. L'unico dubbio poteva essere il contatto tra van Dijk e Vertonghen, con il pallone che arriva a Origi e incrocia sul secondo palo. Una finale di Champions League che, a differenza di altre volte, non lascerà dietro di sé una scia di polemiche.