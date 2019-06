Il manager tedesco aveva perso tutte e sei le ultime finali disputate e in carriera lo score era di appena 3 vittorie su 11 partite. Ma è quasi sempre partito da sfavorito.

Discorso chiuso. Discorso archiviato. Il Liverpool vince la Champions League ed è campione d'Europa. Lo è per la sesta volta volta nella propria storia, per la prima dal 2005. Soprattutto però lo è Jurgen Klopp, che ha finalmente zittito una brutta maldicenza su di lui. Perché si diceva fosse un perdente di successo. Teoria apparentemente avvalorata dai numeri. Apparentemente.

Fino a oggi erano infatti ben 8 su 11 le finali perse da Klopp. Gli ultimi sei schiaffoni, fra l'altro, il tecnico tedesco li ha presi di fila. Eppure, per restare solo sulla Champions League, l'ex allenatore del Borussia Dortmund ha raggiunto ben tre volte la finale nelle ultime sette edizioni. Tante, considerando che non ha mai allenato squadre considerate favorite del torneo in partenza. Non lo era il suo Borussia nel 2013, non lo era il suo Liverpool né l'anno scorso (quando anzi fu una sorpresa) né all'inizio di questa stagione.

Klopp in carriera ha raggiunto grandi traguardi e lo ha fatto partendo spesso da outsider. Non un caso che nessuno dopo di lui sia riuscito a vincere la Bundesliga (fra l'altro per due volte di fila) con una squadra diversa dal Bayern Monaco. Prima ancora il tecnico tedesco è stato il primo a portare il Mainz nella massima serie tedesca. E allora provate a dirlo lì o a Dortmund che Klopp non è un vincente. O che è un perdente di successo...

Se si analizzano le finali perse da Klopp, infatti, si capisce che spesso le sue squadre sono arrivate all'ultimo atto da sfavorite. Spesso il successo era già la possibilità di giocarsi la coppa. Nel 2014, per esempio, il suo Borussia Dortmund perse il DFB Pokal e la Supercoppa di Germania venendo battuto dal Bayern Monaco. Nel 2015 venne battuto dal Wolfsburg di de Bruyne e Perisic che in campionato era arrivato 23 punti sopra. Altre tre finali le ha poi perse con il Liverpool, contro il Manchester City (ai rigori nella Coppa di Lega), con il Siviglia (Europa League) e con il Real Madrid. Questa sera era la prima volta che arrivava obiettivamente da favorito.

Il Liverpool stasera non ha incantato. Ha creato poco, eppure è passato subito in vantaggio su rigore. Ha gestito la partita, proprio come fanno le grandi squadre. Ha sfruttato l'ingenuità di Sissoko, vero, ma è altrettanto vero che dopo 20 secondi il pallone era già nell'area di rigore degli Spurs. Da quel momento il Liverpool non ha più avuto bisogno di attaccare. Oggi non contava incantare come spesso fanno le squadre di Klopp, serviva vincere. E così è stato.

Perché il tecnico tedesco, che viene spesso descritto come un allenatore molto bravo dal punto di vista passionale, dell'empatia che crea con le proprie squadre, in realtà è anche eccezionale dal punto di vista tattico. Lo dimostra il fatto che in carriera ha già raggiunto 12 finali. Anche con squadre dalle quali nessuno si aspettava niente. E quando è favorito, come stasera, vince senza soffrire. Anzi, quando il Tottenham negli ultimi minuti si è riversato in attacco, ha colpito con Origi, attaccante che ha inserito a gara in corso. E ora che è campione d'Europa il discorso è chiuso. Basta definirlo un perdente di successo.