Il manager tedesco dei Reds: "Non è stata una gran partita, ma dovevamo vincere e lo abbiamo fatto".

di Redazione Fox Sports - 01/06/2019 23:11 | aggiornato 01/06/2019 23:23

Il trionfo del Liverpool, di nuovo campione d'Europa, per la sesta volta nella sua storia (alla nona finale). I Reds sono in festa per la vittoria per 2-0 sul Tottenham: Mohamed Salah ha aperto le marcature dopo appena 2 minuti, l'uomo del destino Origi l'ha chiusa all'87'.

Jurgen Klopp riesce finalmente a sfatare il tabù delle finali e si aggiudica l'edizione 2019 della Champions League. Si è preso la sua vendetta, il manager tedesco, uscito sconfitto nell'edizione dell'anno scorso contro il Real Madrid: