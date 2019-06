Il portiere tedesco fu protagonista suo malgrado nella finale di un anno fa con due papere. Ha rifiutato i biglietti omaggio perché è a Mykonos con la fidanzata.

di Franco Borghese - 01/06/2019 16:19 | aggiornato 01/06/2019 16:23

La domanda un anno fa ce la siamo posta tutti: come sarebbe finita la finale di Champions League se il Liverpool, contro il Real Madrid, non avesse avuto Loris Karius in porta? Una stagione dopo i Reds sono nuovamente arrivati all'ultimo atto, questa volta senza il portiere tedesco che la scorsa estate è stato mandato in prestito al Besiktas.

Il club inglese si è però dimostrato incredibilmente elegante, decidendo di inviare a Karius un paio di biglietti omaggio, validi per la finale di Champions League che i Reds giocheranno a Madrid contro il Tottenham. La speranza era quella di poter festeggiare tutti insieme a fine partita. Sicuramente però non sarà così.

Karius ha infatti deciso di declinare l'invito del Liverpool. Ufficialmente perché è in vacanza a Mykonos con la fidanzata Sophia Thomalla, anche se in Inghilterra più di qualcuno pensa che il portiere tedesco non avesse voglia di farsi vedere in pubblico in quest'occasione così particolare. Si sarebbe spostata l'attenzione mediatica e voleva evitarlo.

Karius in lacrime dopo la finale di Champions League 2018

Champions League, Karius è in vacanza a Mykonos: non ci sarà alla finale

Non un caso se, stando a quanto riportano i media inglesi, il Liverpool avrebbe accettato la decisione di Karius di buon grado. Già la scorsa estate, a poche settimane dalla finale di Champions League, ci furono diverse polemiche per alcune foto e diversi video che il portiere tedesco pubblicò sui propri profili social.

Il portiere del Liverpool venne però sommerso dai commenti negativi degli haters che non apprezzarono le immagini di quello che sembrava essere quasi uno spot alla vita lussuosa: Karius nel video nuotava, giocava a ping pong, si allena al sole e mangiava un gelato. Il tutto in luoghi extra lusso e indossando orologi costosissimi. Furono tantissimi i tifosi del Liverpool a dirsi particolarmente infastiditi dal suo atteggiamento:

Penoso, fatti prima perdonare in campo, poi proponiti pure a Hollywood. Ma abbiamo un portiere o un modello?

A un anno di distanza il Liverpool è tornato in finale di Champions League. Karius però questa volta non ci sarà. Non solo perché la scorsa estate è passato in prestito al Besiktas, ma anche perché è in vacanza e ha deciso di non presentarsi alla partita nonostante i biglietti omaggio che i Reds gli avevano messo a disposizione. Nemmeno stasera si saprà come sarebbe finita la finale di Champions League dell'anno scorso se non ci fosse stato Karius. Ma almeno si possono cancellare i brutti ricordi.