Prima che lo potesse fare le telecamere hanno interrotto la trasmissione, di conseguenza solo le persone all'interno dello stadio hanno potuto vedere il siparietto hot improvvisato dalla ragazza. Un piccolo fuori programma che ha strappato qualche sorriso (non nel viso di Klopp, che non ha gradito) e ha allentato per qualche secondo la tensione all'interno del campo tra le due squadre inglesi per questa finale di Champions League.

Con il Liverpool in vantaggio per 1-0 sul Tottenham grazie al calcio di rigore realizzato da Mohamed Salah dopo appena un minuto e 48 secondi di gioco, ecco la "piccola falla" nel sistema di sicurezza del Wanda Metropolitano durante la finale di Champions League.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK