Rispetto al Liverpool dell'anno scorso, c'è una principale differenza. In porta un anno fa c'era Loris Karius, quest'anno a difendere i pali dei Reds in finale di Champions League c'è Alisson.

Il portiere brasiliano è stato un grande protagonista della cavalcata della squadra di Klopp per arrivare in finale del massimo torneo continentale, un investimento importante che è stato ripagato sul campo. Al termine del match è stato intervistato da SkySport, dove ha espresso le sue emozioni a caldo:

Non mi rendo ancora conto, però ci sono tante cose per la testa, tanta lotta. Da dove sono venuto, una città piccola nel sud del Brasile. Sono arrivato qui con il mio lavoro, ma con la forza della mia famiglia, degli amici che sono qui. Mia moglie non è qui perché sta per partorire il secondo figlio, Matteo, nome italiano. Voglio solo ringraziare tutto, prima di tutto a Dio che mi ha dato la forza per lavorare tanto. E adesso vado a festeggiare.