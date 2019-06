Sarebbero ben 140 i milioni offerti al club bianconero da parte dei parigini, 50 annui al giocatore. Sempre sullo stesso sito si legge che CR7 si sarebbe detto affascinato dall'idea di provare un'esperienza nel campionato francese, per provare a vincere anche lì, dopo aver alzato lo scudetto in Italia con la maglia della Juventus.

Clamorosa la "bomba di calciomercato " lanciata nelle ultime ore in Spagna, precisamente da Diario Gol. Secondo il portale iberico, infatti, il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a presentare un'offerta monstre alla Juventus e a Cristiano Ronaldo per portare il portoghese in Ligue 1.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK