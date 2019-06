Il centravanti nerazzurro vuole cambiare aria nonostante l'arrivo di Conte, Marotta ha chiesto la Joya: a giugno si può fare.

di Redazione Fox Sports - 01/06/2019 08:12 | aggiornato 01/06/2019 08:16

La nuova era in casa Inter si è ufficialmente aperta con l'arrivo di Conte e una delle prime decisioni sul calciomercato del nuovo tecnico sarà quella legata al futuro di Mauro Icardi. Il centravanti sembra sempre più propenso a lasciare e a quanto pare si sarebbe concretamente aperta la possibilità di uno scambio con la Juventus.

Juventus e Inter pensano allo scambio Dybala-Icardi

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i due club avrebbero riaperto i contatti per lo scambio fra l'ex capitano e Dybala: vista la situazione ambientale di Icardi, l'Inter sarebbe lieta di accogliere in squadra un giocatore come la Joya riuscendo contemporaneamente a "risolvere" il problema Maurito.

Dybala non è scontento alla Juventus ma la sua ultima stagione è stata molto deludente, quindi (a meno di veti assoluti del prossimo allenatore) la società non lo ritiene più incedibile sul calciomercato. La valutazione è per entrambi di 80 milioni di euro, cifra che permetterebbe a tutti e due i club di fare una plusvalenza sul valore del cartellino.

Il tutto si potrebbe risolvere entro il 30 giugno, data entro cui l'Inter deve portare a bilancio almeno 40 milioni di plusvalenza. I contatti si sono riaperti ma la trattativa rimane comunque difficile, specie per i rapporti tesi fra Marotta e la sua vecchia dirigenza. La volontà però c'è e i due giocatori argentini potrebbero presto scambiarsi maglia.