Il Bandido ha giocato con Ancelotti sia al Real Madrid che al Bayern Monaco: il suo cartellino costa circa 40 milioni di euro.

di Redazione Fox Sports - 01/06/2019 12:16 | aggiornato 01/06/2019 12:21

Fra pochi giorni Carlo Ancelotti compirà 60 anni e l'idea di Aurelio De Laurentiis sarebbe quella di fare un regalo sul calciomercato al suo allenatore per rendere il Napoli ancora più competitivo nella prossima stagione. E il primo nome della lista sarebbe James Rodriguez.

James Rodriguez dice sì al Napoli per Ancelotti

Stando alla notizia di As, i contatti sarebbero già avviati e il colombiano avrebbe accettato la destinazione partenopea spinto dalla presenza in panchina del tecnico che lo ha allenato al Real Madrid prima e al Bayern Monaco poi (i bavaresi lo portarono in Bundesliga su sua precisa richiesta).

Proprio i campioni di Germania non pagheranno i 42 milioni di euro per il riscatto del Bandido che ha già fatto capire che il suo ritorno al Real Madrid è solo una tappa visto il pessimo rapporto con Zidane. Il Napoli è pronto ad approfittarne visto il costo non elevatissimo del cartellino.

James non rientra nei piani del suo attuale allenatore e ha già dato l'assenso al trasferimento in azzurro. Ora c'è da capire se De Laurentiis riuscirà a trattare coi Blancos per fare un grande regalo di calciomercato ad Ancelotti.