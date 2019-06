Il terzino del Tottenham sarà l'osservato speciale durante la finale di Champions League e piace molto a Sarri, che lo avrebbe indicato come sostituto del portoghese.

di Andrea Bracco - 01/06/2019 15:37 | aggiornato 01/06/2019 15:42

Tra le tante squadre interessate da vicino alla finale di Champions League c'è anche la Juventus. La società bianconera in queste settimane è stata accostata, sebbene marginalmente, alle figure di Jurgen Klopp e Mauricio Pochettino, i due protagonisti che - dopo aver alimentato le voci sul mercato degli allenatori - siederanno in panchina al Wanda Metropolitano per vivere gli ultimi 90 minuti delle rispettive elettrizzanti stagioni. L'addio di Allegri ha lasciato scoperto il ruolo di allenatore sulla panchina juventina e, proprio per questo, nel novero dei profili seguiti dalla dirigenza c'erano anche gli attuali manager di Liverpool e Tottenham.

Il verbo al passato è comunque d'obbligo, visto che ormai quei piccoli abboccamenti si sono trasformati in un lontano ricordo e che, soprattutto, l'identikit del nuovo tecnico bianconero ha visto ormai restringersi il campo a Pep Guardiola e Maurizio Sarri. Il primo sarebbe un'ipotesi dal fascino sconfinato, il secondo una scelta ragionata e forse - almeno al momento - quella più percorribile per una vasta serie di fattori. Resta però il discorso legato al mercato, perché la prossima sessione estiva richiederà alla Juventus uno sforzo per accontentare chiunque verrà a breve bloccato per la panchina.

Qualora il prescelto fosse Sarri, ecco che la prima minirivoluzione avverrebbe sulle fasce, dove l'ex tecnico del Napoli - a margine del summit londinese con Paratici - avrebbe chiesto almeno un paio di puntelli per andare a migliorare il pacchetto dei terzini. Se a sinistra Alex Sandro è oggetto di attenta valutazione, a destra dovrebbe salutare la compagnia Joao Cancelo, un laterale dalle spiccate doti offensive che però, per le caratteristiche di gioco proposte dal manager del Chelsea, parrebbe essere poco spendibile per la Juve che verrà.

Potrebbe essere Kieran Trippier il prossimo terzino destro della Juventus: il laterale del Tottenham vorrebbe fare una nuova esperienza e sarebbe tra i prescelti di Sarri

Juventus, Tripper se parte Cancelo: lo vuole anche il Napoli

E quindi ci tocca tornare alla finale di Champions League, perché questa sera Fabio Paratici e Pavel Nedved avranno di nuovo modo di vedere all'opera Kieran Trippier, terzino destro del Tottenham che quasi sicuramente in estate lascerà Londra. Classe 1990, il laterale originario di Bury avrebbe già espresso da tempo il suo desiderio di cambiare aria per provare un'esperienza in un ambiente differente da quello degli Spurs, realtà sposata nell'estate del 2015 dopo essere stato fatto fuori definitivamente dal Manchester City. Con i Citizens Trippier ci è cresciuto, ma la consacrazione definitiva è arrivata prima al Barnsley e poi al Burnley, che lo ha ceduto per quasi 5 milioni di euro al Tottenham.

Oggi però il giocatore vale circa sette volte in più, o almeno è questo che pretende il presidente Levy per cederlo. Nelle scorse settimane il giocatore aveva già parlato con Napoli e Atletico Madrid, ai quali la cifra richiesta scollinava i 35 milioni di euro. Giuntoli, che si era fermato a 18, era disposto a portare avanti la trattativa per cercare di venire incontro alle esigenze della controparte, avendo anche il gradimento del giocatore, ma l'inserimento della Juventus ha un po' sparigliato le carte in tavola. Secondo quanto riportato da Di Marzio Trippier sarebbe già stato offerto ai bianconeri in passato, ma originariamente il nome non scaldava più di tanto la dirigenza, che però - con l'avvento di Sarri - potrebbe tornare sui propri passi per regalare un tassello importante all'ormai ex manager del Chelsea.