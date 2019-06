I nerazzurri cercano giocatori di esperienza e personalità che possano aiutare la squadra a fare subito il salto di qualità. E sarebbero due operazioni low cost.

01/06/2019 14:38

Roma città aperta. Almeno alle cessioni. Nelle ultime ore in casa giallorossa si stanno susseguendo le polemiche. Prima quella relativa al mancato rinnovo del contratto del capitano Daniele De Rossi, poi la grande congiura (a capo della quale, secondo La Repubblica, ci sarebbe proprio DDR) per far fuori Francesco Totti. Poi ancora le difficoltà nell'individuare l'allenatore per la prossima stagione. Infine le tante voci di calciomercato.

La situazione è delicata, anche perché con la Roma costretta a fare i preliminari di Europa League già a luglio, sono proprio i top player ad avere la valigia in mano. L'Inter vuole sfruttare la situazione e prendere alcuni top dalla formazione giallorossa. Nelle scorse settimane si è parlato di una trattativa, già avviata, per Edin Dzeko (si potrebbe chiudere per poco più di 10 milioni di euro). Ora però Antonio Conte potrebbe ritrovarsi anche con un'altra pedina importante.

Piace infatti Aleksandar Kolarov che, viste le difficoltà della squadra e i suoi problemi personali con i tifosi, vorrebbe cambiare aria. All'Inter serve un esterno sinistro e il serbo sarebbe un'altra soluzione ottimale a prezzi stracciati. Kolarov è infatti stato preso dalla Roma nel 2017 per 5 milioni di euro. Nei giorni scorsi si era diffusa in Serbia la notizia di una possibile rescissione del contratto di Kolarov. La Roma, stando a quanto riprotato dalla Gazzetta dello Sport, vuole incassare e per lui chiederà circa 5 milioni di euro. Vale a dire i soldi spesi.

Sia Kolarov che Dzeko sarebbero rinforzi immediati, ideali per Conte. Non avrebbero bisogno di tempo per inserirsi nei meccanismi di squadra e conoscono bene il campionato italiano. I due, fra l'altro, sono molto amici fra di loro, il che aiuterebbe entrambi. Per personalità e carisma sono inoltre i giocatori che più piacciono a Conte, che da sempre vuole squadre affamate e grintose. Kolarov permetterebbe inoltre all'Inter di risolvere un problema che ha accompagnato i nerazzurri per tutta la stagione 2018-19: i milanesi non hanno segnato nemmeno un gol su punizione, fondamentale nel quale il serbo è invece un maestro.

Attenzione però, perché le sorprese nel calciomercato sono sempre dietro l'angolo. Non va quindi escluso che oltre a Dzeko e Kolarov l'Inter riesca a prendere anche Daniele De Rossi. Tecnicamente non sarebbe un acquisto dalla Roma, dato che arriverebbe a parametro zero, ma significherebbe comunque togliere la colonna vertebrale ai giallorossi. De Rossi ha un ottimo rapporto con Conte (i due hanno lavorato insieme in nazionale) e come riportato da Agimeg le quote relative al suo passaggio in giallorosso scendono di giorno in giorno. Se così fosse Roma sarebbe davvero la città aperta. Specie per gli acquirenti milanesi.