Il presidente del Napoli promette investimenti importanti sul mercato e si coccola Ancelotti: "In quest'anno si è dimostrato il compagno di viaggio ideale per noi".

01/06/2019

Un intreccio. Non di fili, ma di panchine. Tornando indietro di qualche anno nessuno avrebbe potuto immaginare che la situazione in Serie A sarebbe stata questa: Antonio Conte all'Inter, Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli e Maurizio Sarri su quella della Juventus. Le vie del calciomercato però sono infinite e il quadro è quasi completo. Manca solo l'annuncio del passaggio del tecnico toscano dal Chelsea al club bianconero.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis con Sarri si è lasciato in malo modo un anno fa. Dal punto di vista professionale però i due si stimano perché entrambi hanno aiutato l'altro a fare un passo in avanti. Lo ha fatto il tecnico, che ha sfruttato il trampolino di lancio per andare al Chelsea (con cui ha vinto l'Europa League, il suo primo grande titolo) e ora forse alla Juventus. Lo ha fatto però anche il Napoli che ha raggiunto uno status tale da attrarre perfino Carlo Ancelotti, uno degli allenatori più corteggiati sul calciomercato.

Per questo De Laurentiis non è stupito dalle voci che vogliono Sarri vicino alla Juventus, anche se non vuole commentare la trattativa:

Non sono Agnelli, non sta a me dire se Sarri è l'acquisto giusto per la Juve. Il presidente bianconero conosce la sua società, sa cosa vuole e dove vuole andare. Sa quindi chi è l'allenatore ideale. Ci sono anche Roma, Milan, Lazio e Fiorentina a dover scegliere il tecnico, chissà come andrà a finire.

A chi pretende la vittoria della Champions League da parte della Juventus, il presidente De Laurentiis ammette di avere un grande rammarico che si porta dentro da un po' di tempo.

Ma che ca**o devono vincere. A me dispiace che con uno stadio più piccolo fanno il doppio del nostro incasso. Dobbiamo togliere gli stro**i dallo stadio.

In questi giorni che la Juventus sembra essere al centro dell'attenzione mediatica per la questione allenatore, De Laurentiis prova a riprendersi i riflettori svelando alcune idee di calciomercato che il Napoli ha, e non solo per questa sessione:

Lunedì vi darò una bella notizia. Quel che posso dire è che in estate il Napoli verrà rinforzato, ma ci vuole pazienza perché bisogna anche vendere. Di Lorenzo, intanto, è un acquisto validissimo. Ora vogliamo trovare un grandissimo attaccante. Se troviamo quello giusto al 100% allora potremmo anche fare un sacrificio. Quagliarella? Prenderlo sarebbe solo un atto d'amore.

Ancelotti sarà l'allenatore del Napoli anche l'anno prossimo

Il Napoli, insomma, vuole crescere ancora. E non a escluso che in estate venga fatto anche qualche acquisto particolarmente esoso. C'è voglia di fare un ulteriore passo in avanti, accompagnati da Carlo Ancelotti che De Laurentiis è sempre più convinto sia l'uomo giusto per portare i partenopei a un livello superiore:

Carlo si è dimostrato il compagno di viaggio ideale. Questo primo anno gli è servito per calarsi nuovamente nel campionato italiano nel quale mancava da parecchie stagioni. Ha dovuto capire e valutare tutti i giocatori.

In questo momento in Serie A c'è un vero e proprio intreccio legato alle panchine. Juventus, Inter, Milan, Lazio, Roma e Fiorentina hanno deciso di cambiare o ci stanno comunque riflettendo. L'unico sicuro è Carlo Ancelotti. L'unico sicuro è Aurelio De Laurentiis. E per il Napoli è un vantaggio non di poco conto.