Il francese è un obiettivo di lunga data, il brasiliano spera da tempo di poter tornare in Catalogna. Bartomeu al lavoro per perfezionare il doppio colpo in entrata.

di Andrea Bracco - 01/06/2019 11:52 | aggiornato 01/06/2019 11:56

Immaginate di ritrovarvi di fronte al vostro videogioco calcistico preferito intenti a costruire una squadra stellare con la quale affrontare il resto del mondo. Il primo attaccante in grado di fare al caso vostro sarebbe sicuramente Lionel Messi, uno di quelli che anche nella realtà virtuale non può non far parte di un progetto vincente, in grado di giocare con qualunque altra punta al suo fianco. Lo ha dimostrato in questi anni con Suarez, col quale compone un tandem esplosivo, ma anche con Neymar e con molti altri giocatori che si sono alternati nella prima linea del Barcellona. I blaugrana sono pronti a ricomporre questa coppia delle meraviglie in vista della prossima sessione di calciomercato, durante la quale il club avrebbe messo nel mirino sia il brasiliano che Antoine Griezmann.

Due campioni, in grado di rivitalizzare un ambiente abbastanza deluso dall'ultima stagione, durante la quale le soddisfazioni sportive dei tifosi si sono limitate ai festeggiamenti dell'ottava Liga degli ultimi 10 anni e poco altro. Tra la delusione per la finale di Copa del Rey persa contro il Valencia e la dolorosa eliminazione in Champions League ad Anfield, la piazza ha bisogno di una scossa che può arrivare solo attraverso l'ingaggio di gente dal pedigree di un certo livello. Così il presidente Bartomeu, dopo aver confermato Valverde, sarebbe disposto a mettere sul piatto cifre astronomiche per portare in Catalogna un duo di spessore assoluto.

Ovviamente non sarà facile, ma secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, entrambi i giocatori sarebbero attirati dalla presenza dell'asso argentino, assieme al quale andrebbero a comporre il reparto d'attacco più forte d'Europa. In particolar modo Griezmann, che nei giorni scorsi era stato al centro di una polemica col Barcellona, avrebbe addirittura comunicato all'Atletico Madrid la sua decisione di lasciare il club proprio in seguito a una chiacchierata con Messi, il quale gli avrebbe chiesto di unirsi a lui per provare a tornare a vincere la Champions League.

Il Barcellona studia il clamoroso ritorno di Neymar: il brasiliano, già blaugrana fino al 2017, ha segnato 105 gol nella sua esperienza catalana

L'idea stuzzica, inutile nasconderlo, ma su entrambi i calciatori vanno fatti dei ragionamenti. Partiamo dal francese, in uscita a breve dai Colchoneros: secondo le indiscrezioni filtrate di recente dai media spagnoli l'accordo con il Barcellona sarebbe già definito da un anno, ma dopo il video pubblicato sui social network la scorsa estate - nel quale lo stesso Grizzie comunicava la decisione di rimanere a Madrid - i leader dello spogliatoio blaugrana avrebbero posto un veto inderogabile sul suo arrivo. La situazione di mercato rimane però molto fluida, perché l'attaccante ha sempre i Barça al centro dei propri pensieri e, contemporaneamente, anche i catalani non vorrebbero farsi sfuggire tale opportunità.

Il tutto è comunque facilmente sbloccabile, visto che Griezmann attualmente è vincolato all'Atletico da una clausola rescissoria da 200 milioni, che però si ridimensionerà fino a toccare quota 120 a partire dal primo di luglio. A quel punto la cifra diventerebbe abbordabile per molte big europee e, proprio per questo, Bartomeu vorrebbe stringere i tempi il più possibile per fare in modo che, come nel caso de Ligt, nessuno abbia tempo di imporre fastidiosi rilanci. La punta francese arriverebbe per giocarsi un posto da titolare con Suarez e a fargli spazio sarebbe Coutinho, possibile chiave per sbloccare l'affare Neymar.

Il PSG non ha bisogno di fare cassa, quindi per far sì che il brasiliano torni in Spagna ci va innanzitutto la volontà dello sceicco Al Khelaifi di venderlo. Ciò potrebbe accadere se fosse Neymar a chiederlo: a quel punto, per una cifra ragionevole, se ne potrebbe parlare, visto che alla compagine parigina interessa da tempo proprio un profilo come il già citato Coutinho, arrivato a Barcellona un anno e mezzo fa per 160 milioni di euro e oggi cestinato per la poca qualità messa a disposizione della squadra. A Parigi troverebbe nuovamente uno spazio da protagonista, scrollandosi di dosso definitivamente tutta la polvere accumulata in Catalogna.

Per contro, si mormora che Neymar avrebbe confidato ad alcuni ex compagni di squadra il suo pentimento per la scelta di lasciare i blaugrana, ai quale vorrebbe ricongiungersi il prima possibile per offrire un'ulteriore variante tattica alla squadra allenata da Valverde. Il suo eventuale arrivo costringerebbe la dirigenza a fare delle riflessioni sulla posizione di Dembélé, che a quel punto vedrebbe notevolmente ridimensionato il proprio minutaggio, ma la voglia di riabbracciare un fenomeno come O'Ney è talmente forte che qualche sacrificio potrebbe essere comunque sopportabile. Messi non è eterno, quindi qualcuno dovrà prima o poi raccoglierne l'eredità, con il brasiliano che sembra l'unico in grado di poterlo fare nel breve termine. Lo sa lui e lo sanno al Barcellona, dove adesso sognano due clamorosi acquisti per riportare il club in cima al mondo.