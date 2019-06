È accaduto nell'ultimo atto della sfida tra Esperance di Tunisi e Wydad Casablanca, quando gli ospiti hanno abbandonato il campo per protesta contro un gol annullato.

1 condivisione

di Andrea Bracco - 01/06/2019 10:21 | aggiornato 01/06/2019 10:28

Doveva essere una festa, ma alla fine si è rivelata solo l'ultima di una lunga serie di farse. Il calcio africano si arricchisce di un nuovo e triste capitolo, scritto nella serata in cui il movimento continentale aveva gli occhi di tutto il mondo puntati addosso. Si parla ovviamente della finale di CAF Champions League, ultimo atto di una manifestazione che mai come quest'anno si è rivelata equilibrata e appassionante. A giocarsi il titolo di fronte agli oltre 60mila spettatori dello Stadio Olimpico di Radès c'erano l'Esperance di Tunisi e il Wydad Casablanca, compagine marocchina che - dopo appena un'ora di gioco - ha deciso di lasciare definitivamente il campo mettendo la parola fine alla partita.

Sì, avete capito bene: l'episodio che ha scatenato questa clamorosa reazione si è verificato al quarto d'ora del secondo tempo sul risultato di 1-0, quando l'attaccante ospite El Karti era riuscito a eludere la marcatura dei due centrali tunisini per entrare in area e battere il portiere avversario. La festa del Wydad, che aveva appena rimesso in equilibrio una sfida che già all'andata era terminata sull'1-1, è durata però pochi secondi, giusto il tempo di vedere il guardalinee sventolare la bandierina e l'arbitro Gassama assegnare una punizione alla difesa.

Per il fischietto gambiano infatti la rete è stata segnata in fuorigioco, ma la decisione non convince affatto i marocchini che, per tutta risposta, decidono di accerchiarlo quasi intimandogli di andare a rivedere l'azione al VAR. Dopo un incredibile parapiglia a centrocampo, Gassama riesce a dirigersi verso la postazione a bordo campo, ma quando prova a far partire le immagini sullo schermo si accorge di un guasto che non permette di rivedere l'episodio incriminato. Dopo essersi consultato con i colleghi presenti all'interno della sala video, che gli comunicano di non poter usare la tecnologia, arriva la doccia fredda per i calciatori del Wydad: il gol è valido perché non c'è modo di valutare nuovamente l'azione.

Il calcio africano non trova pace dopo l'ennesime polemiche scoppiate in seguito agli episodi avvenuti durante la finale di Champions League, dove l'arbitro ha annullato un gol regolare senza poter correggere la propria decisione per via di un guasto al VAR

CAF Champions League, Esperance campione tra le polemiche

Faouzi Benzarti, allenatore degli ospiti, allora non ci sta ed entra in campo, andando a chiedere spiegazioni alla terna arbitrale che, nel frattempo, deve mettere fine all'ennesimo accenno di rissa tra le squadre. Le telecamere della pay tv francese BeIN Sport riprendono Chemmam, uno dei leader dell'Esperance, con il televisore in mano mentre lo mostra al pubblico per far capire i motivi di tanto nervosismo da parte degli avversari. Ma, dopo un conciliabolo tra Gassama e i giocatori del Wydad, El Haddad e compagni decidono di lasciare il terreno di gioco, sul quale non si ripresenteranno più.

Tra questo momento e la sospensione definitiva della partita passa oltre un'ora e mezza, durante la quale anche il presidente della CAF prova a intercedere scendendo negli spogliatoi e chiedendo che il match possa essere portato a termine, soprattutto per motivi di ordine pubblico. Il tutto, mentre i presenti allo stadio di Radès si chiedono cosa stia succedendo. In campo i funzionari parlano e i padroni di casa fanno esercizi di riscaldamento per non perdere i ritmi, ma quando ormai sulla splendida città coloniale tunisina è calata la notte lo speaker annuncia che il gioco non riprenderà più.

La vicenda ovviamente ha fatto il giro del mondo, scatenando soprattutto le reazioni sui social network. Da anni in Africa è in atto una sorta di polemica con al centro certe presunte direzioni arbitrali a favore delle big del continente. L'Esperance fa parte di questa ristretta "casta" e, già in occasione della partita di andata, i tifosi marocchini si erano lamentati per un rigore a favore non fischiato e per un'espulsione abbastanza generosa comminata a un loro giocatore.

Quest'ultimo episodio è stato semplicemente la goccia che ha fatto traboccare definitivamente il vaso. E mentre i fan dell'Esperance invadevano le strade di Tunisi per festeggiare la conquista della loro quarta Champions League (la seconda consecutiva), il calcio africano si ritrovava a incassare e archiviare l'ennesima pagina nera della propria centenaria storia.