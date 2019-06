Qualche foto, un lungo testo. Anche Cesc Fabregas ha voluto ricordare Jose Antonio Reyes, scomparso tragicamente questa mattina a seguito di un incidente in auto. Con questo post pubblicato sui suoi profili ufficiali dei social media, l'attuale centrocampista del Monaco ha voluto lasciare la sua testimonianza, il suo ricordo di un ragazzo che sicuramente se n'è andato troppo presto:

Il mio primo grande amico nel mondo del calcio professionistico, il mio compagno di stanza, che ha sempre voluto dormire con l'aria condizionata anche a -10 gradi. Un ragazzo umile che ha sempre avuto il sorriso sul volto, un grande calciatore e una grande persona. Oggi non mi sarei potuto svegliare in un modo peggiore. Non dimenticherò mai quando tu e la tua famiglia mi avete accolto a casa vostra nel mio primo Natale in Inghilterra, quando ero da solo e avevo 16 anni. Non dimenticherò mai le nostre partite di calcio tennis in palestra prima e dopo gli allenamenti. Anche la nostra connessione sul campo era speciale, dal momento che era sempre facile trovarti tra le linee e fare in modo che tu potessi fare la differenza. Ho sempre detto che sei stato uno dei più grandi talenti del nostro calcio e so che non sbaglio. Due giorni fa stavo parlando di te in un'intervista, potrebbe essere stato un segno, chi lo sa, per ricordarti di te, mio ​​grande amico. Non ti dimenticherò mai, non ti dimenticheremo mai. Sempre nei nostri cuori. Riposa in pace Jose Antonio Reyes. Ti voglio bene. Cesc