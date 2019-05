L'approdo all'Inter dell'ex tecnico bianconero accentua un malcontento che già esisteva dal 2014. Adesso i tifosi chiedono di togliere il suo nome dallo stadio.

di Antonio Gargano - 31/05/2019 01:45 | aggiornato 31/05/2019 11:53

L'Inter ha ufficializzato il successore di Luciano Spalletti. Antonio Conte, senza troppe sorprese, ha preso il posto dell'allenatore toscano sulla panchina nerazzurra e guiderà la squadra nella prossima stagione tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Il tecnico salentino torna in campo dopo l'esperienza da vincente con il Chelsea, ma soprattutto dopo gli anni vissuti alla Juventus prima dell'arrivo di Massimiliano Allegri.

La firma con l'Inter ha fatto riemergere i dissapori che già esistevano tra Conte e i tifosi della Juventus, che non avevano digerito il suo addio nell'estate 2014. Le sue dichiarazioni sulla disponibilità economica del club, non sufficiente per lottare ai vertici d'Europa, ma anche la scelta di diventare immediatamente ct della Nazionale, avevano fatto storcere il naso ai bianconeri, che adesso lo ritroveranno da avversario in campionato.

Proprio per il modo in cui è diventato avversario e per la panchina scelta per tornare in Italia, il rapporto di Conte con la Juventus ha toccato i minimi storici. Al punto che i tifosi, attraverso una petizione online, stanno chiedendo che venga rimossa la sua stella dall'Allianz Stadium. Una decisione forte, perché può cancellare definitivamente sia l'esperienza da allenatore, sia quella da giocatore, per un totale di 16 anni a Torino.

Petizione dei tifosi della Juventus: rimuovere la stella di Conte dall'Allianz Stadium

Change.org è il noto sito su cui è stata lanciata la petizione, presumibilmente da un tifoso della Juventus. Nel giro di poche ore, ancor prima che l'Inter rendesse ufficiale l'approdo di Conte, sono state raggiunte centinaia di firme digitali. Il malcontento dei tifosi bianconeri è stato già manifestato sui social, ma adesso passa allo step successivo.

Ad avvalorare la petizione, l'utente che l'ha proposta ha aggiunto le sue ragioni:

Andare all'Inter per Conte non è una scelta professionale. Una scelta professionale sarebbe andare al Napoli, al Milan, alla Roma. Andare all'Inter significa entrare in una società che ha provato, fortunatamente non riuscendoci, attraverso diversi canali più o meno chiari di annientarci e di buttare fango su una storia di cui lo stesso Conte è stato indubbio protagonista. Andare all'Inter non è una scelta professionale, andare all'Inter significa in primis calpestare la propria dignità.

Il primo impatto della firma di Conte, dunque, non si ripercuote solo sui tifosi dell'Inter, per la maggior parte entusiasti del suo arrivo pur non mancando qualche scettico che sostiene di "aver accolto il nemico in casa", ma anche su quelli della Juventus, che hanno espresso il proprio parere negativo sulla decisione del tecnico salentino.

Tuttavia, nonostante la petizione online, la stella di Conte all'Allianz Stadium non dovrebbe subire eliminazioni o spostamenti, sia per il risultato finora raggiunto dalla petizione sia per la politica della dirigenza bianconera, che ritiene l'ex allenatore e giocatore parte integrante della storia del club. I primi segnali dell'ambiente, però, lasciano intendere quale accoglienza verrà riservata al nuovo avversario durante il prossimo Juventus-Inter.