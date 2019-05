La maglia è interamente bianca con il logo, gli sponsor e i bordi delle maniche di colore rosso. I pantaloncini saranno invece prevalentemente rossi con il logo del club bianco, total white i calzettoni. Così come successo per la terza maglia, siamo sicuri che anche la seconda susciterà le più variopinte reazioni.

In attesa di scoprire chi siederà in panchina al posto di Massimiliano Allegri, vengono alla luce tutti i nuovi kit per l'annata 2019/20. Mancava solo il secondo, spuntato oggi sul web grazie al sito "La Maglia Bianconera".

La prima maglia è stata ufficialmente presentata, la terza è stata svelata in anteprima sul web e stessa sorte è toccata oggi alla seconda. Parliamo delle divise che indosserà la Juventus campione d'Italia in carica nella prossima stagione.

