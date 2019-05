Dopo l'inchiesta de La Repubblica sulle vicende di casa Roma, continuano a piovere reazioni. Le ultime fanno rumore perché a parlare sono Monchi e Franco Baldini. Contattato dall'Ansa, l'attuale direttore sportivo del Siviglia ha dichiarato:

Non voglio fare commenti, adesso lavoro al Siviglia e ho già tanti casini. Però non capisco la genesi di questa storia, perché io questi giornalisti non so chi siano e non li ho mai incontrati. Non so proprio e non posso parlare: sarebbe una mancanza di rispetto verso la Roma e il Siviglia