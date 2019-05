Nel 2009 l'ex allenatore del Milan l'avrebbe voluto al Chelsea, ma il club di Abramovich pensò che fosse troppo vecchio. Poi incantò anche alla Juventus.

di Antonio Gargano - 31/05/2019 11:33 | aggiornato 31/05/2019 16:14

Ormai un anno e mezzo fa, Andrea Pirlo ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e dedicarsi ad una nuova esperienza legata al calcio. Una carriera costellata di successi, apprezzamenti e riconoscimenti per un talento fuori dal comune, tanto da renderlo uno dei migliori playmaker italiani di tutti i tempi. Eppure, anche in un'avventura come la sua non sono mancati i momenti in cui qualcuno non gli ha dato la giusta fiducia.

In una lunga intervista a Sportsmail, Pirlo parla dei suoi progetti futuri, come quello di diventare allenatore e seguire l'esempio dei suoi maestri: da Mazzone che lo arretrò in mediana a Conte che l'ha allenato alla Juventus, passando per il tecnico con cui ha trionfato in Europa: Carlo Ancelotti. Proprio un retroscena legato al post-Milan del tecnico emiliano lascia incredulo chiunque, a posteriori ma non solo.

Dopo aver vinto tutto con i rossoneri, Ancelotti decide di trasferirsi in Inghilterra e allenare il Chelsea. La prima stagione con i Blues è trionfale: vittoria in Premier League e FA Cup, un double memorabile dalle parti di Stamford Bridge. Un risultato che, però, arriva senza un giocatore che il manager italiano avrebbe voluto a Londra. Pirlo racconta l'episodio dell'estate 2009:

Ho avuto l'occasione di giocare in Premier League, prima con il Chelsea poi con il Manchester City nell'estate in cui passai alla Juventus. Ancelotti mi voleva a Londra, aveva fatto il mio nome alla dirigenza. Per il regolamento del club, ero considerato un giocatore troppo vecchio: avevo appena compiuto 30 anni. Sarebbe stato fantastico, ma alla fine sono contento di aver scelto la Juventus un paio d'anni più tardi.

Quella bocciatura del Chelsea non intacca la carriera di Pirlo, che continua a giocare da protagonista nel Milan e vince anche la Serie A 2010/2011. Decisivo, tra gli altri, un suo gol a Parma: sassata dalla distanza con il pallone che scende appena per infilarsi sotto l'incrocio, per uno dei gol più iconici della sua carriera.

Poi il trasferimento alla Juventus. A Torino fa rimpiangere le scelte del Milan, che non gli rinnova il contratto e lo lascia partire per lo Stadium. Con Pirlo in mediana, i bianconeri vincono il primo scudetto di un filotto che non si è ancora fermato. La convocazione per Euro 2012, lo scavetto a Joe Hart e la finale persa con una Spagna di extraterrestri sono il frutto del lavoro di Antonio Conte, fresco allenatore dell'Inter.

Pirlo parla anche del suo tecnico alla Juventus, anche lui passato dal Chelsea, con cui si è separato in modo particolarmente burrascoso sia sul campo che in tribunale:

È stato il miglior allenatore che abbia mai avuto. Quello che ha fatto alla Juventus è sotto gli occhi di tutti, così come i successi al Chelsea parlano per lui. Ha fatto un buon lavoro, ma forse ha avuto qualche problema con la proprietà ed è andato via. Hanno cambiato troppi allenatori, probabilmente il problema di fondo non è in panchina ma ai piani alti.

Conte abbraccia Pirlo: insieme hanno avviato il ciclo della Juventus

Dall'inizio del 2018, la vita sportiva di Pirlo è in stand-by tra la fine della carriera e le ambizioni future. Come Xavi, anche il futuro di un altro grande regista sarà in panchina:

Al momento sto bene, il calcio non mi manca e mi sto godendo la famiglia. Ho smesso nel momento giusto perché ero stanco, ma non significa che rimarrò qui. Sto studiando per prendere la licenza e a settembre diventerò allenatore. Sarà un'altra avventura che vorrò vivere al massimo.