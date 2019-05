Calcioscommesse, Borja Fernandez in lacrime: "Non c'entro niente"

Ora non vedo l'ora di entrare in casa, stare a cena con la mia famiglia e riposarmi. Poi ne prossimi giorni parleremo di nuovo di tutto questo.

Ora chiedo rigore, perché si sono viste cose molto lontane dalla realtà, inclusi video che si concentrano su una persona che non sono io. Chiedo rigore, perché c'è molta gente che sta soffrendo insieme a me.

Sono molto provato, ma allo stesso tempo felice per i tanti messaggi di appoggio ricevuti dalla gente che mi ha creduto e che sa quanto io non abbia nulla a che fare con tutto questo. La mia famiglia mi ha fatto sapere tutto.

Ad attenderlo c'era ovviamente una lunga schiera di giornalisti, con i quali Borja Fernandez si è fermato e in lacrime si è sfogato per quanto passato negli ultimi giorni:

Il giocatore è stato arrestato lo scorso martedì mattina, prelevato dalla sua casa e portato in galera. Ieri sera, dopo poco più di 72 ore in carcere come misura cautelare, è stato rilasciato su cauzione. L'ormai ex calciatore è tornato così nella sua casa accompagnato dalla moglie Paloma López.

Il filone sulla "operazione Oikos", cioè l'inchiesta sul calcioscommesse divampata in Spagna, continua spedito alla ricerca della verità. Tra i nomi all'interno dell'indagine, in cui si parla di una pesantissima accusa di "associazione a delinquere, corruzione tra privati e riciclaggio di capitali", c'è anche quello dell'attaccante del Valladolid, Borja Fernandez , che proprio nell'ultima giornata di Liga contro il Valencia ha annunciato, da 38enne, il suo addio al calcio.

