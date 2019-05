Il tecnico e il presidente Zhang hanno parlato insieme ai microfoni del sito nerazzurro. L'ex ct ha dichiarato: "È una nuova sfida e sono molto entusiasta di iniziare".

0 condivisioni

di Alberto Casella - 31/05/2019 15:25 | aggiornato 31/05/2019 15:30

Da quando ha cominciato a fare sul serio, cioè ad allenare club di un certo livello, Antonio Conte ha subito dimostrato di essere un vincente: in 5 anni fra Juventus e Chelsea ha vinto 7 trofei, di cui 5 in Italia e 2 in Inghilterra. Nel mezzo la bella ed entusiasmante parentesi alla guida della Nazionale con l'insperata cavalcata di Euro 2016. Per questo l'Inter lo ha fortemente voluto.

Annunciato questa mattina di buon'ora, l'ex ct azzurro si è subito tuffato anima e corpo nella nuova avventura milanese. Il primo passo, da tempo concordato con lo staff della comunicazione del nuovo club, è stato un incontro col presidente Steven Zhang per il sito della società nerazzurra. Queste le prime parole di benvenuto:

Stiamo lavorando per trovare le persone più adatte a questa Società, per portare questo Club sul tetto del mondo. Finalmente siamo riusciti a portare qui Antonio Conte e mi fa piacere vederlo seduto accanto a me. Un allenatore che vuole vincere e che ci può aiutare a crescere: è sicuramente il genere di tecnico che vogliamo, per portare avanti il nostro progetto e per riportare il Club dove merita di stare. Vogliamo vincere dei titoli. Mister, scriviamo la storia insieme!

inter Inter: il benvenuto del presidente Zhang e le parole di Conte

Inter, parla Conte: "Mai avuto dubbi. Pressione? Me la metto da solo"

Un benarrivato caloroso e un appello appassionato, del resto, come ha detto lo stesso Zhang, l'Inter è una delle società e uno dei patrimoni più importanti di Suning Group. Grazie alla proprietà cinese e al cammino che ha intrapreso da tre anni a questa parte, il club sta uscendo dalla difficile fase finanziaria nella quale era sprofondata e il segnale più evidente è la luce che si intravede in fondo al tunnel: dal 30 giugno, infatti, con la realizzazione di 40 milioni di plusvalenze, spariranno i vincoli legati al FPF. Ovviamente ciò non significa il via alle spese pazze, ma il ripristino di una struttura solida che ha pagato i conti col passato ed è pronta a ripartire. E il miglior modo per ripartire, secondo gli Zhang, è farlo sotto la guida di un tecnico vincente, fortemente motivato e ambizioso, che già due anni era stato vicino al club, prima che la scelta ricadesse su Luciano Spalletti. E a proposito di motivazioni, Conte, che torna in sella dopo un anno sabbatico, ne ha da vendere:

Per me è una nuova esperienza, un nuovo capitolo della mia vita, una nuova sfida. Vivo per questo e sono molto entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo. Ringrazio il Presidente delle bellissime parole e cercherò con il lavoro di ricambiare tutta la fiducia che la Società e i dirigenti hanno posto in me.

Il nuovo tecnico nerazzurro ha poi affermato di essere rimasto coinvolto dal progetto di una società che vuole tornare ad essere al top in Italia, in Europa e nel mondo. Per questo ha detto di avere fatto la sua scelta senza avere mai avuto dubbi. Conte sa anche di suscitare molte attese nell'ambiente nerazzurro ma, dice di non soffrire la pressione - "Me la creo da solo" - ed enuncia i suoi comandamenti: