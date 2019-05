Ilir Latifi salta il co-main di UFC Stockholm per infortunio

Il peso massimo-leggero protagonista del co-main event di UFC Stockholm che avrà luogo domani notte è stato costretto a rinunciare a causa di un infortunio.

0 condivisioni

di Giovanni Bongiorno - 31/05/2019 11:55 | aggiornato 31/05/2019 19:00

Volkan Oezdemir è rimasto senza avversario per il co-main event di UFC Stockholm. Il fighter svizzero ha visto il suo avversario Ilir Latifi dover dare forfait alla vigilia dell'evento a causa di un infortunio alla schiena. Purtroppo non è stato trovato alcun rimpiazzo fino a questo momento per Oezdemir, che si è presentato al weigh-in facendo registrare un peso di 205 libbre, quindi UFC dovrebbe pagare la borsa dello svizzero.

La card procederà con 12 incontri anziché 13 quindi, con Oezdemir che rimarrà come eventuale rimpiazzo qualora qualcos'altro dovesse andare storto. Grande occasione persa dunque per il fighter svedese di origini albanesi Latifi, che avrebbe potuto puntare alla redenzione ed ancora ai piani alti dopo la frenata contro Corey Anderson. Viene promosso co-main event dunque il match fra l'anglo-nigeriano Jimi Manuwa, anche lui a quota tre sconfitte consecutive ed in cerca di una boccata d'aria, ed il ventisettenne austriaco Aleksandar Rakic.

Latifi si era presentato in forma nella giornata precedente al peso ed al primo faccia a faccia con Oezdemir, i due avevano mostrato rispetto reciproco, stringendosi la mano e sorridendo. Un colpo abbastanza duro sia per UFC - in una card priva di veri grandi nomi, main event a parte - che per Oezdemir, ancora sul filo del rasoio nel momento meno glorioso della sua carriera che vede tre sconfitte consecutive, adesso nel suo palmarès.

Volkan Oezdemir alza le braccia al cielo e festeggia la vittoria

UFC Stockholm: Latifi costretto a fermarsi a causa di un infortunio alla schiena

Parziale delusione dunque per il pubblico di casa, che non vedeva l'ora di sostenere Latifi, oltre che Gustafsson: "The Sledgehammer" è un combattente davvero molto amato e popolare nella sua Svezia. Da quando è in UFC, Stoccolma è un luogo sfortunato per Latifi, che ha combattuto nella capitale svedese in due occasioni: nell'aprile 2013, rimpiazzando proprio il suo compagno di team Gustafsson, venendo sconfitto per decisione unanime da Gegard Mousasi, e nell'ottobre del 2014, affondato per TKO dal colosso polacco Jan Blachowicz.