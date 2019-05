C'è un popolo intero incollato davanti alla tv, di mattina per colpa del fuso orario, per guardare le imprese del corridore in rosa. Che da oggi avrà anche la famiglia accanto.

di Francesco Maria Bizzarri - 31/05/2019 12:55 | aggiornato 31/05/2019 13:00

In Ecuador non è festa nazionale, ma poco ci manca. Una nazione intera fa il tifo per Richard Carapaz al Giro d’Italia. Il corridore della Movistar, in maglia rosa da sei giorni, è diventato un vero eroe in patria. E per queste ultime tre tappe, decisive per la vittoria finale, il fermento sale ancora di più. Tutti a casa o nelle piazze: scuole chiuse, uffici pubblici sbarrati, negozi con le saracinesche abbassate. C’è da stare incollati alla tv.

Carapaz è di El Carmelo, comunità di La Playa nel canton Tulcan. Qui la bicicletta è un oggetto sacro. Siamo nella capitale del ciclismo ecuadoriano. La moglie gestisce un negozio di materiale tecnico per andare in bici. Il suocero, che lo ha scoperto e allenato, tifa da lontano vedendo uno dei suoi sogni realizzati: un ecuadoriano con la maglia rosa.

E complice il fuso orario, che in Ecuador è di -7 ore, al mattino si fa colazione con il Giro d’Italia. Ecco perché il Paese si blocca: tutti a fare il tifo per Carapaz. Anche in Italia, dove sono presenti circa 80mila ecuadoriani. E l’ambasciatore dell’Ecuador a Roma è pronto ad accogliere la famiglia del corridore.

Prima di Verona è ancora dura. Il Giro d’Italia entra nella fase finale: due tappe di montagna, una crono finale per niente scontata. Richard Carapaz però non molla, vuole difendere il suo vantaggio da Nibali e Roglic. E deve pure stare attento a Landa, suo compagno di squadra, ma ancora in lizza per prendersi la maglia rosa. Può contare però sul tifo di un Ecuador scatenato. Scuole e uffici chiusi per guardarlo. Tutti davanti alla tv, ai maxi schermi nelle piazze per vedere le imprese di questo piccolo e forte corridore. L’ambasciatore a Roma ha già fatto recapitare il suo messaggio:

Grazie Richard per tutto quello che stai facendo. Ti stiamo vicini con immenso affetto, siamo sicuri del tuo trionfo, che sarà il nostro.

La responsabilità è tanta. Un popolo intero sulle sue spalle. Un popolo che già si è emozionato vedendo un loro compaesano con la maglia rosa, uno dei simboli massimi del ciclismo.

🎥 Humilde. Humilde de verdad. Sabiendo sacar partido a las oportunidades que te da la vida, realizando sus sueños.



🚂 El camino de vida del actual líder del #Giro 2019, @RichardCarapazM, contado en esta pieza de @MovistarEc @afueraecuador. #VamosRichiepic.twitter.com/WtMaBmOFWj — Movistar Team (@Movistar_Team) May 31, 2019

Arriva la famiglia

Carapaz non sarà solo sulle ultime montagne di questo Giro. È in arrivo la sua famiglia: Tania la moglie e i genitori Antonio e Ana. Un volo via Parigi per vedere le ultime fatiche. I figli sono rimasti a tifare in Ecuador, dove non è facile ottenere i visti per uscire dal Paese. Pochi giorni fa ha ricevuto un pacco regalo della moglie portato da alcuni amici in occasione del suo 26esimo compleanno. Conteneva dei dolci e un messaggio d’amore. Viva la semplicità.