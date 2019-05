Formula 1, dal disastro McLaren ai podi Red Bull: riscatto della Honda

Un triennio abbastanza disastroso con la McLaren, poi Honda si è rilanciata con Toro Rosso e Red Bull. Motori giapponesi in crescita.

Quando a metà maggio 2013 fu annunciato che Honda sarebbe tornata in Formula 1 per fornire i motori alla McLaren, sono subito venuti in mente dolci ricordi. Infatti, proprio questa partnership aveva già dominato il campionato tra il 1988 e il 1991, quando c'erano Ayrton Senna e Alain Prost a vincere gare e titoli. La collaborazione si chiuse nel 1991 con un totale di 44 GP vinti, 53 pole position, 4 mondiali piloti e altrettanti costruttori conquistati. E la rivalità tra i due compagni di squadra è rimasta nella storia di questo sport.

La casa di Tokio negli anni aveva poi continuano a fornire propulsori ad alcuni team, correndo anche con una squadra ufficiale propria tra il 2006 e il 2008. Gli scarsi risultati, a fronte di enormi investimenti, spinsero poi i vertici aziendali a dire addio alla Formula 1. La "beffa" fu che l'allora Honda Racing F1 Team passò a Ross Brawn per la cifra simbolica di una sterlina e nel 2009 vinse a sorpresa il titolo, con la famosa Brawn GP spinta da motore Mercedes. Successivamente la struttura fu venduta proprio a Mercedes, che dal 2014 ha poi iniziato a dominare la competizione.

McLaren sperava che la rinnovata partnership con Honda le permettesse di tornare ai fasti del passato. Tuttavia, le cose si sono evolute diversamente. Nonostante la presenza di due piloti esperti e di assoluto valore come Fernando Alonso e Jenson Button, i risultati sono stati decisamente scarsi. La prima stagione fu un autentico disastro, dato che i propulsori giapponesi erano inaffidabili e hanno costretto più volte i driver a ritirarsi dalle gare. Solo 27 i punti conquistati nel 2015. L'anno seguente era stato in parte incoraggiante, dato che il bottino fu di 76 punti e sembrava esserci un po' di crescita. Ma nel 2017 le cose sono tornate a peggiorare (30 punti totalizzati): diversi ritiri e performance pessime delle power unit. La scuderia di Woking e la casa di Tokio si sono separate a fine stagione, perché non c'erano più le condizioni necessarie per proseguire il rapporto.

Max Verstappen due volte sul podio e quattro volte quarto in questo inizio di campionato 2019.

Formula 1, riscatto Honda con Toro Rosso e Red Bull

Nonostante la separazione da McLaren, passata nel frattempo ai motori Renault, la Honda non ha abbandonato la Formula 1. Infatti, ha firmato un accordo per fornire i propri propulsori alla Toro Rosso nel 2018. C'era grande curiosità di vedere quali frutti avrebbe portato questa nuova collaborazione. I risultati sono stati incoraggianti, tenendo anche conto del fatto che le monoposto erano guidate da due piloti debuttanti nel campionato: Pierre Gasly e Brendon Hartley. Prestazioni in crescita e affidabilità migliorata hanno spinto anche la Red Bull a decidere di utilizzare i motori giapponesi per il 2019. Gli sforzi della casa di Tokio sono stati apprezzati e la scuderia di Woking sta ottenendo buoni riscontri, a dimostrazione che la scelta effettuata (abbandonando una Renault oggi in difficoltà) è stata corretta.

Quello che abbiamo passato con la McLaren è stato un insegnamento prezioso - ha dichiarato Masashi Yamamoto, direttore generale di Honda F1, a Speedweek -, e abbiamo imparato molto da esso. Questo ci ha portato dove siamo oggi. Allora non eravamo completamente preparati. Potessimo tornare indietro, ci prepareremmo meglio per arrivare più velocemente alle posizioni migliori. Ora dobbiamo fare altri progressi, lavoriamo per riuscire a competere con Mercedes. Il nostro obiettivo è vincere.

Sembrava che il 2019 potesse essere un anno di transizione per la Red Bull, che invece è riuscita già dalla gara inaugurale in Australia a salire sul podio con Max Verstappen. Poi sono arrivati tre quarti posti consecutivi, prima che l'olandese giungesse nuovamente terzo a Barcellona. A Monaco solo una penalità da 5" gli ha impedito di chiudere il GP sul podio. Insomma, i risultati testimoniano che il matrimonio Red Bull-Honda sta funzionando, anche se manca ancora qualcosa per potersela giocare con Mercedes. Ma probabilmente questa prima stagione insieme sta andando oltre le aspettative. La power unit giapponese in ogni weekend fa segnare velocità di punta importanti, anche con la Toro Rosso, ed è nel complesso affidabile. Un grosso aggiornamento dovrebbe arrivare a settembre a Spa o a Monza, quando verrà introdotto il quarto propulsore. Intanto in estate ci sarà la terza versione, che verrà dopo la Spec 2 che ha debuttato a Baku. Tanto lavoro per Honda, decisa a vincere la sfida di tornare a trionfare in Formula 1. Anche la scuderia di Woking si deve impegnare, visto che tra telaio e aerodinamica andranno fatti degli accorgimenti per recuperare il terreno su Mercedes. Comunque, la strada intrapresa sembra quella giusta.