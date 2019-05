EA Sports celebra la gran performance del belga in finale di Europa League con una carta speciale: per lui una doppietta e un assist a Baku.

0 condivisioni

di Massimiliano Rincione - 31/05/2019 01:11 | aggiornato 31/05/2019 13:16

FIFA 19 premia Eden Hazard. Il fantasista del Chelsea, decisivo nella finale di Europa League vinta per 4-1 contro l'Arsenal di Unai Emery, ha timbrato il cartellino per ben due volte allo Stadio Olimpico di Baku, mettendo a referto anche un assist. Una performance, questa, che gli ha permesso di guadagnarsi una carta European Man of the Match, una di quelle conclusive per questa stagione - l'ultima della seconda competizione europea - se si escludono quelle che verranno eventualmente rilasciate al termine della finale di Champions League.

Statistiche pazzesche per questo Hazard, che chiuderà la stagione europea con il Chelsea con una carta dall'overall di 96: statistiche principali altissime, a cominciare dal 96 di velocità e dal folle 99 di dribbling. Completano il quadro altre due stats over 90, vale a dire tiro e passaggio che toccano quota rispettiva di 91 e 95. Buono, considerata la corporatura e il baricentro del giocatore, anche il 76 di fisico, mentre il 42 di difesa fa comunque contorno quanto una cuffia da piscina in una spiaggia.

Ottava carta speciale per Hazard in FIFA 19, che tra le 4 versioni IF - incluse nella Squadra della Settimana - e le altre tra Team of the Season, Player of the Month e Team of the Year Nominee ha messo in piedi un filotto pazzesco. Adesso, in vista della prossima stagione, per l'ex Lille potrebbero aprirsi le porte di un campionato molto diverso rispetto alla Premier League.

Eden Hazard festeggia uno dei due gol che gli ha permesso di conquistare la carta EMOTM in FIFA 19.

FIFA 19: il futuro di Hazard

Hazard che, come detto, lascerà probabilmente il Chelsea e di conseguenza anche la Premier League: in pole per il suo acquisto c'è da tempo il Real Madrid, con Zinedine Zidane che vorrebbe affidargli le chiavi del nuovo corso offensivo dei Blancos. E i videogiocatori, intanto, già gioiscono pensando ad un ipotetico tridente sull'Ultimate Team di FIFA 20 con Suarez, Messi e Hazard, che potrebbero formare un reparto offensivo tra i più devastanti delle ultime edizioni. Liga che, tra l'altro, presenterà con tutta probabilità il parco attaccanti più importante della prossima annata videoludica, con i tre sopracitati che si aggiungono ai già presenti Coutinho, Dembelé, Benzema e Ben Yedder.

Difficile pensare ad un overall per Eden Hazard in FIFA 20, considerato come la sua versione base di quest'anno viaggiasse già su un 91 davvero importante. Possibile, però, possa essere alzato di 1-2 punti al massimo, Raggiungendo Neymar nella top 3 dei calciatori più forti del gioco: attualmente, infatti, a dominare in questo speciale podio ci sono Cristiano Ronaldo e Leo Messi, primi a pari merito con 94, seguiti dal 92 del brasiliano che, chissà, potrebbe anche subire il clamoroso sorpasso.