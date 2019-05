Nella clip viene aperta la busta che riporta il nome del... Bayern Monaco ! In quel periodo il club di Monaco era in netta difficoltà e Niko Kovac era tutt'altro che certo della conferma poi ottenuta. Da qui la scelta fatta da Cattelan, che è stato scherzosamente preso in giro da Conte e da Zhang.

Più di un mese. Tanto è passato dalla puntata di EPCC dello scorso 18 aprile che ha visto Antonio Conte ospite di Alessando Cattelan . A distanza di 30 giorni l'Inter ha ufficializzato l'ex ct della Nazionale come nuovo tecnico e così per il presentatore Sky è tempo di svelare la carta.

