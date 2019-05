Simon Wilson ha comprato una Skoda per raggiungere il Wanda Metropolitano. A metà strada, l'auto ha però tradito lui e i compagni di viaggio: guai al tubo di scappamento.

di Luca Guerra - 31/05/2019 10:34 | aggiornato 31/05/2019 12:38

You'll never walk alone. Non camminerai mai solo. Per i tifosi del Liverpool non è un "semplice" coro intonato dalla Kop, cuore pulsante di Anfield Road. Si tratta di un vero e proprio stile di vita. Che Simon Wilson, supporter di Salah e compagni, ha messo in atto con vista sulla finale di Champions League in calendario sabato 1 giugno al Wanda Metropolitano di Madrid.

Innamorato pazzo del Liverpool, Wilson ha trovato un metodo alternativo per raggiungere la Spagna e vivere sugli spalti la finale di Champions League 2018/2019, ottenuta dal gruppo allenato da Jurgen Klopp grazie alla clamorosa rimonta in semifinale ai danni del Barcellona. Una volta selezionato dal sorteggio UEFA tra gli spettatori aventi diritto ad assistere alla sfida del Wanda Metropolitano contro il Tottenham, Simon ha dovuto fare i conti con un'amara realtà. I prezzi esorbitanti dei biglietti aerei per la capitale spagnola, con voli dal costo di circa 800 euro. Così il tifoso dei Reds si è messo alla ricerca di un'alternativa più economica.

La risposta è arrivata grazie ai social. Wilson ha lanciato un appello su Facebook, chiedendo una mano ai suoi contatti per individuare chi potesse vendergli un'auto per raggiungere la Spagna al minor costo possibile. Risposta ricevuta nell'arco di pochi giorni, a cifre inimmaginabili. Il tifoso del Liverpool ha trovato sul web un annuncio di vendita di un'auto a 45 sterline, l'equivalente di 40 euro: una Skoda Favorit GLXI. Simon non ci ha pensato due volte e l'ha acquistata, fidandosi dell'annuncio.

Funziona, comprala e ti preoccuperai delle sue carenze in seguito.

Affidarsi a un'auto vintage, che in Inghilterra spopolava tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90, per un viaggio da oltre 2000 chilometri. Il romantico piano da trasferta di Simon Wilson verso la finale di Champions League ha coinvolto anche un amico, sostenitore del Liverpool, e un altro passeggero, tifoso del Tottenham. Un viaggio raccontato passo dopo passo su Instagram, che ha però dovuto fare i conti con i limiti della Skoda pagata 40 euro.

I tre sono infatti arrivati in auto fino al traghetto che li avrebbe portati a superare il Canale della Manica e raggiungere la Francia. Lì, però, la Skoda ha iniziato a manifestare problemi al tubo di scappamento, che hanno costretto Simon Wilson e i suoi compagni di viaggio a cambiare mezzo di trasporto. Tutti in treno verso Madrid. Consapevoli di aver già vinto la loro finale: quella della passione per la propria squadra del cuore.